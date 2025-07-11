Deprem bölgesindeki çalışmaları videoyla anlatan Bakan Kurum, “Depremin ardından 15’inci günde bir taraftan enkazlar kaldırılırken diğer taraftan ilk konutlarımızın temellerini attık. 45’inci günde ilk konutlarımızı teslim ettik. 182 bin mimar, mühendis, işçi kardeşimizle birlikte saatte 23, günde 550 konut üretiyoruz. 500 bine yakın konutun inşasını eş zamanlı başlatıp 2 yılda 250 binini teslim ettik. Yıl sonunda tamamını teslim edeceğiz. Bu kapsamda Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Ukrayna'daki dramın son bulması adına da her türlü bilgiyi, tecrübeyi paylaşmaya hazırdır” dedi.

Bakan Kurum asrın inşa seferberliğini dünyaya anlattı: Artık saatte 23 günde 550 konut üretiyoruz Ekonomi / Türkiye Ekonomisi

Deprem bölgesindeki çalışmaları videoyla anlatan Bakan Kurum, “Depremin ardından 15’inci günde bir taraftan enkazlar kaldırılırken diğer taraftan ilk konutlarımızın temellerini attık. 45’inci günde ilk konutlarımızı teslim ettik. 182 bin mimar, mühendis, işçi kardeşimizle birlikte saatte 23, günde 550 konut üretiyoruz. 500 bine yakın konutun inşasını eş zamanlı başlatıp 2 yılda 250 binini teslim ettik. Yıl sonunda tamamını teslim edeceğiz. Bu kapsamda Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Ukrayna'daki dramın son bulması adına da her türlü bilgiyi, tecrübeyi paylaşmaya hazırdır” dedi.

İtalya ve Ukrayna hükümetlerinin Roma’da düzenlediği "2025-Ukrayna İyileştirme Konferansı"nda Türkiye’yi temsil eden Bakan Kurum, Roma’da ikili görüşmeler yaptı. Bakan Kurum, ilk olarak Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ile samimi bir sohbet gerçekleştirdi. 2019'da Arnavutluk'ta yaşanan depremin ardından Türkiye’nin inşa desteğinin konuşulduğu görüşmede, iki ülkenin dostluğunun önemine vurgu yapıldı.

Bakan Kurum, ardından Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha ile görüştü. Heyetler arası görüşme sonrası sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bakan Kurum, “Asrın felaketi sonrası kısa sürede 450 bin konutun yapımını başlatmış bir ülke olarak birikim ve tecrübelerimizi, gerekli finansmanın sağlanması halinde Ukrayna’nın yeniden inşası sürecine katkı sunmaya hazır olduğumuzu paylaştık. Yeniden inşa çabalarını daha da güçlendirmek için ilgili tüm aktörlerle temaslarımızı sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.









Bakan Kurumdaha sonra İtalya Çevre ve Enerji Bakanı Fratin ile görüştü. Bakan Kurum görüşmelerinde Türkiye’nin deprem bölgesinde yürüttüğü inşa seferberliği ile ilgili bilgi verdi. Bu tecrübelerin Ukrayna’nın da yeniden ayağa kalması için kullanılabileceğinin altını çizdi.

UKRAYNA’DA SADECE ENKAZI KALDIRMANIN MALİYETİ 13 MİLYAR DOLAR

Bakan Kurum, görüşmelerin ardından “Kapsamlı Bir İyileştirme Yaklaşımı: Toplulukların Yeniden İnşasını Sağlamak İçin İşletmeler ve Hükümetler İçin Ortak Noktalar” panelinde konuştu. Yaklaşık 3,5 yıldır devam eden Rusya-Ukrayna savaşının, küresel ölçekte güvenlik ve istikrarı ciddi şekilde etkilediğini belirten Bakan Kurum, Türkiye’nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde savaşın ilk gününden bu yana taraflar arasındaki husumetin diyalog yoluyla son bulması için yoğun ve samimi bir çaba ortaya koyduğunun altını çizdi. Ukrayna'nın yeniden inşası için 530 milyar dolar gibi bir maliyet öngörüldüğünü, savaştan en çok etkilenen sektörler arasında konut, ulaşım, enerji, ticaret, sanayi ve eğitimin bulunduğunu ifaden eden Bakan Kurum, sadece enkazı kaldırmanın maliyetinin 13 milyar dolar civarında olduğuna dikkat çekti.

DEPREM BÖLGESİNDEKİ ÇALIŞMALAR İÇİN TANITIM FİLMİ

Bakan Kurum, aralarında İtalya, Almanya, Ukrayna ve Polonya gibi ülkelerin temsilcilerinin de olduğu panelde 11 ilde inşa edilen yeni afet konutlarının görüntülerinin, alt yapı çalışmalarına ilişkin verilerin ve mühendislik gücünün İngilizce tanıtım filmi eşliğinde sunum yaptı: Biz de 11 ilimizde, 14 milyon vatandaşımızı etkileyen bir depremi yaşadık. 50 bini aşkın canımızı yitirdiğimiz bu depremden hemen sonra bölgenin ihtiyaçları, iklim şartları, bilim insanları ve mühendislerimizin önerileri doğrultusunda bir çalışma başlattık. 15’inci günde bir taraftan enkazlar kaldırılırken diğer taraftan ilk konutlarımızın temellerini attık. 45’inci günde ilk konutlarımızı teslim ettik. Ve bugün 11 ilde 172 ayrı alanda 3 bin 481 şantiyede çalışıyoruz. 182 bin mimar, mühendis, işçi kardeşimizle birlikte saatte 23, günde 550 konut üretiyoruz. Bu gerçekten çok çok önemli bir başarı. 7 gün 24 saat seferberlik anlayışıyla arkadaşlarımız bu çalışmayı yürütüyor. 500 bine yakın konutun inşasını eş zamanlı başlatıp 2 yılda 250 binini teslim ettik. Yıl sonunda tamamını teslim edeceğiz.

“UKRAYNA'DA DRAMIN SON BULMASI İÇİN TECRÜBELERİMİZİ PAYLAŞMAYA HAZIRIZ”

Türkiye’nin 23 yılda 1 milyon 700 bin sosyal konut ürettiğine, sadece deprem bölgesinde 2 yıl içinde 250 bin afet konutu inşa ettiğine ve yıl sonuna kadar bu sayıyı 453 bine ulaştıracağının altını çizen Bakan Kurum şöyle devam etti: Aslında Ukrayna'da yaşanan dram da doğal afetin dışında gerçekleşmiş benzer bir yıkım. Bu kapsamda Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Ukrayna'daki dramın son bulması adına her türlü bilgiyi, beceriyi, tecrübeyi paylaşmaya hazırdır. Devletin tüm birimleriyle, yereldeki belediyelerle, dünyanın en iyi mimarlarıyla Ukrayna'nın yeniden inşasını planlanması, ayrıntılı etütleri yapması ve bu sürece bugün başlanması gerektiğini düşünüyorum. Türkiye olarak biz de her anlamda Ukrayna'nın yanındayız.

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