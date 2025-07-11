Yangın merdiveni alev aldı: 5 kişi hastaneye kaldırıldı

Siirt Kurtalan'daki yangın Bahçelievler Mahallesi'nde bulunan bir apartmanın yangın merdiveni bölümünde meydana geldi. Merdiven boşluğunda istiflenen çeşitli ev eşyaları henüz belirlenemeyen bir nedenle tutuştu. Yoğun duman apartman sakinleri arasında paniğe yol açtı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, kısa sürede yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Yangında dumandan etkilenen 5 kişi sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.