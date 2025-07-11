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Elazığ'da bir tarlada bilinmeyen nedenle yangın çıktı: 23 dönüm buğday kül oldu

Elazığ'da bir tarlada bilinmeyen nedenle yangın çıktı: 23 dönüm buğday kül oldu

13:2711/07/2025, Cuma
AA
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Yangının çıkışıyla ilgili inceleme sürüyor.
Yangının çıkışıyla ilgili inceleme sürüyor.

Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde çıkan yangında, yaklaşık 23 dönüm buğday tarlası küle döndü.

Elazığ'ın Karakoçan ilçesine bağlı Yolçatı yolunda bulunan bir tarlada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın ekiplerin müdahalesi ile kontrol altına alınarak söndürülürken, yaklaşık 23 dönün buğday tarlasının küle döndüğü bildirildi.


Yangının çıkışlar ilgili inceleme sürüyor.




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