Elazığ'da bir tarlada bilinmeyen nedenle yangın çıktı: 23 dönüm buğday kül oldu

Elazığ'ın Karakoçan ilçesine bağlı Yolçatı yolunda bulunan bir tarlada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın ekiplerin müdahalesi ile kontrol altına alınarak söndürülürken, yaklaşık 23 dönün buğday tarlasının küle döndüğü bildirildi.