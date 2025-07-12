Başkentte boya fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı

Ankara'nın Sincan ilçesinde bulunan boya fabrikasında çıkan yangın, yaklaşık 1 saatlik müdahalenin ardından kontrol altına alındı. Akşam saatlerinde başlayan ve üretim bölümüne yayılan yangına itfaiye ekipleri hızlı şekilde müdahale etti.
Başkentte bir boya fabrikasında çıkan yangın, yaklaşık 1 saat süren müdahalenin ardından söndürüldü.
Sincan ilçesi Mustafa Kemal Mahallesi'ndeki bir boya fabrikasında, akşam saatlerinde bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı.
Alevlerin kısa sürede fabrikanın boya üretim bölümüne yayılması üzerine olay yerine itfaiye ekipleri çağrıldı.
İtfaiyenin yoğun çalışması sonucu yangın, yaklaşık 1 saatte kontrol altına alınarak söndürüldü.