Atatürk Havalimanı'nda otluk alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

Atatürk Havalimanı sınırları içindeki otluk alanda çıkan yangın, kısa sürede yayıldıktan sonra itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Genel Havacılık Terminali arkasındaki yangına Havalimanı Kurtarma ekipleri ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi itfaiyecileri birlikte müdahale etti. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Atatürk Havalimanı sınırları içerisindeki otluk alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Genel Havacılık Terminali'nin arka bölümünde bulunan otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler geniş alana yayıldı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Yangın, Havalimanı Kurtarma ve Yangınla Mücadele ekiplerinin yanı sıra İstanbul Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye görevlilerinin müdahalesiyle söndürüldü.