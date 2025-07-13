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Balıkesir'de ikamette yangın çıktı: İki kişi dumandan etkilendi

Balıkesir'de ikamette yangın çıktı: İki kişi dumandan etkilendi

22:3813/07/2025, Pazar
AA
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Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi.
Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi.

Balıkesir'in Edremit ilçesi Altınoluk Mahallesi'nde bir evde çıkan yangında dumandan etkilenen 2 kişi hastaneye kaldırıldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi; yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde bir ikamette çıkan yangında dumandan etkilenen 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Altınoluk Mahallesi'ndeki Kelebek Sitesi'nde bulunan bir evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Evden dumanların yükseldiğini görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Edremit Grup Amirliği ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Yangın sırasında ikamette bulunan H.R.Ş. ve S.Ç.Ş. dumandan etkilendi.

İtfaiye ekiplerince evden tahliye edilen iki kişi, Edremit Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.


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