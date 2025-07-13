Ankara'daki yangına ilişkin binanın müteahhidi gözaltına alındı: Üç kişi hayatını kaybetmişti

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Alacaatlı Mahallesi'nde bulunan bir sitedeki 26 katlı binada çıkan, biri bebek 3 kişinin hayatını kaybettiği yangının ardından soruşturma başlatılmış, 2 Cumhuriyet savcısı olay yeri inceleme, 1 Cumhuriyet savcısı da adli tıp işlemleri için görevlendirilmişti.

Öte yandan, soruşturma kapsamında binada yapılan teknik incelemede, yangının başladığı şaft kısmında kullanılan elektrik tesisatı malzemesinin standarda uygun olmadığı ve bu nedenle alev aldığı belirlendi. Ayrıca şaft kapılarının yönetmeliklere aykırı biçimde ahşap malzeme ile kaplı olması, yangının kısa sürede bina içine yayılmasına neden oldu.