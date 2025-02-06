İsmailağa aşevi hizmetlerini sürdürüyor: Her gün sıcak yemek üretip 100'e yakın noktaya teslim ediliyor

Yüce dinimiz İslâmiyet’in emri ve İslâm medeniyetinin temeli olan kardeşlik köprüsünü muhafaza ederek gelecek nesillere taşıma hedefiyle yürütülen çalışmalar, “Komşusu açken tok yatan bizden değildir!” hadîs-i şerîfine dayanıyor.

Aşevleri tasavvuf tarihinden gelen bir gelenek

İsmailağa Camii İlim ve Hizmet Vakfı yetkilileri, aşevi hizmetlerini vazife bilinciyle sürdürdüklerini ifade ediyorlar. “İslâm’da en hayırlı amel yemek yedirmen ve tanıdığın (ve tanımadığın) herkese selâm vermendir” hadîs-i şerîfinin kendileri için temel bir düstur olduğunu belirtiyorlar. Onlara göre aşevi, Allah yolunda ilim tahsil edenleri ve ihtiyaç sahiplerini yedirip içirme ve ağırlama açısından tarih boyunca tekkelerle özdeşleşmiş bir gelenek. Tekke yemeklerinin sunulduğu aşevleri; İslâm’ın infak ve ihtiyaç sahiplerine yardımda bulunmaya yönelik emirlerine ve Peygamber Efendimiz’in sünnetine uymanın bir yolu. Mahmud Efendi döneminde hayata geçirilerek büyütülen ve Hasan Efendi zamanında gelişerek devam eden faaliyet ve hizmetler, günümüzde Fikri Efendi’nin riyasetinde sürdürülüyor.

İsmailağa seferberliği sürdürüyor

6 Şubat depremleri sonrası bölgede birçok il ve ilçede aşevleri ve sosyal yardımlarıyla adından söz ettiren İsmailağa Camii İlim ve Hizmet Vakfı, aynı kararlılık ve özveriyle çalışıyor.

Fatih’te İsmailağa Camii yakınında inşa ettikleri İsmailağa Külliyesi’nin hizmete girmesiyle aşevi kapasitesini 10 bin kişilik üretim seviyesine yükselten İsmailağa Camii İlim ve Hizmet Vakfı, daha çok talebe ve ihtiyaç sahibine ulaşabilmek için üretimlerini artırarak sürdürüyor.

Aşevinde pişirilen yemekler, hijyen ve uygunluk açısından en iyi koşullarda paketlenerek aşevine ait araçlara yükleniyor. İlim talebelerinin okuduğu medreselere, Kur’ân kurslarına, ihtiyaç sahiplerinin ve hastaların evlerinin kapısına kadar götürülerek teslim ediliyor.

İsmailağa Külliyesinde düzenlenen eğitim seminerlerine katılanlara da İsmailağa aşevinin hazırladığı yemekler sunuluyor.

İsmailağa Aşevinin hizmetleri, Ramazân-ı şerîf ayında daha geniş bir kesime ulaşıyor. Hazırlanan iftarlar halka açık sofralarda her akşam binlerce kişiye ikram ediliyor.

İlim talebeleri ve ihtiyaç sahipleri, her gün hanelerine ulaşan yemekleri tebessüm ve duayla karşıladıklarını bildiriyorlar.

Aşevi hizmetlerine destek olmak çok kolay

Temel gıda ve kahvaltılık, giyecek ve ayakkabı, evlilik paketi, talebelere kitap ve giyim desteği gibi sosyal yardımlarını birçok alanda sürdüren İsmailağa’nın aşevine birçok yoldan kolayca bağış yapabilmek mümkün.

www.ismailagadernegi.org.tr sitesi üzerinden online bağış yöntemi kullanılarak kredi kartıyla bağış yapılabiliyor. Site ve sosyal medya hesaplarında yer alan hesap bilgileri üzerinden ve mobil bankacılık menülerinden de bağışlar ulaştırılabiliyor.

İsmailağa aşevine bağış yolları arasında SMS yöntemi de yer alıyor. Üç operatörden de AŞEVİ yazıp 3822’ye gönderilerek 70₺ bağış yapılabiliyor. İlgililer, 0850 811 7777 No.lu iletişim merkezinden detaylı bilgi alabildikleri gibi bağışlarını da gerçekleştirebiliyorlar.

Ticaret erbabı ve ilgili sektörlerde faaliyet gösterenler, vergi muafiyeti ve gıda bankacılığı yöntemlerinden de yararlanabiliyorlar.

İsmailağa Camii İlim ve Hizmet Vakfı’na ait haberler, faaliyet ve hizmetlere dair gelişmeler, resmî internet siteleri ve sosyal medya hesapları üzerinden takip edilebiliyor.



