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İSTAÇ eski Genel Müdürü Fahrettin Soran vefat etti

İSTAÇ eski Genel Müdürü Fahrettin Soran vefat etti

İstanbul
11:4015/07/2025, الثلاثاء
Yeni Şafak
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Soran’ın cenazesi bugün (15 Temmuz Salı), ikindi namazına müteakip Fatih Camii’nde kılınacak cenaze namazının ardından Ayazağa Yeni Mezarlığı’na toprağa verilecek.
Soran’ın cenazesi bugün (15 Temmuz Salı), ikindi namazına müteakip Fatih Camii’nde kılınacak cenaze namazının ardından Ayazağa Yeni Mezarlığı’na toprağa verilecek.

Milli Görüş camiasının önemli isimlerinden Fahrettin Soran, hayatını kaybetti. Hamidiye A.Ş. ve İSTAÇ A.Ş.’de yöneticilik yapmış Soran’ın cenazesi bugün Fatih Camii’nde ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Ayazağa Yeni Mezarlığı’na defnedilecek.

İstanbul’un köklü kurumlarında uzun yıllar hizmet veren Fahrettin Soran hayatını kaybetti. Hamidiye A.Ş. ve İSTAÇ A.Ş.’de yöneticilik yapan Soran’ın vefatı sevenleri tarafından büyük üzüntüyle karşılandı. Kağıthane Milli Görüş Teşkilatı’nda aktif hizmetlerde bulunan Soran, geçmişte Refah Partisi Şişli teşkilatında da önemli görevler üstlendi. İmam Hatip camiası içinde de sevilen bir isim olarak anılan Soran’ın cenazesi bugün (15 Temmuz Salı), ikindi namazına müteakip Fatih Camii’nde kılınacak cenaze namazının ardından Ayazağa Yeni Mezarlığı’na toprağa verilecek.

Fahrettin Soran kimdir?

  • 1958 yılında Sivas'ta doğan Fahrettin Soran ilkokul tahsilini Kağıthane’de Lise tahsilini İstanbul İmam Hatip Lisesinde, Üniversite tahsilini 1984 yılında Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Pedagoji bölümünde bitirdi.
  • 1983-1990 yılları arası özel bir firmada Satın alma Müdürü ve İdari İşler Müdürü olarak, 1990-1994 yılları arasında özel bir firmada yönetici olarak görev yaptı.
  • 1994 yılında İ.B.B. Hamidiye A.Ş. de Satın alma Müdürü olarak göreve başladı. 1998 yılında Genel Müdür Yardımcılığı görevini yaptı.
  • 2004 yılında Hamidiye A.Ş.de 6 ay vekaleten Genel Müdürlük yaptı.
  • 2005 yılında Deniz Hizmetleri Müdürü olarak başladığı İSTAÇ A.Ş.de 2010 yılında İnsan Kaynakları Müdürlüğü görevinde bulundu.
  • 2012 yılında İdari ve Mali İşler Genel Müdür Yardımcılığına atandı. İSTAÇ Genel Müdürlüğü görevini de yürüten Soran, İ.B.B. Meclis Üyeliği görevi de yapmıştı. Soran evli ve iki çocuk babasıydı.
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