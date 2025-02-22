İstanbul Boğazı'nda gemi trafiğine sis engeli

Havalimanlarında bir çok uçuş seferinin iptal edilmesinin ardından Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı aldığı yeni kararı açıkladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinden yapılan duyuruda, Boğaz'daki gemi trafiğinin her iki yönde de geçici olarak durdurulduğu bildirildi.