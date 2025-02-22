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İstanbul Boğazı'nda gemi trafiğine sis engeli

İstanbul Boğazı'nda gemi trafiğine sis engeli

11:4822/02/2025, Cumartesi
G: 22/02/2025, Cumartesi
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İstanbul Boğazı'nda yoğun sis
İstanbul Boğazı'nda yoğun sis

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün internet sitesinden yapılan açıklamada, Boğaz'daki gemi trafiğinin çift yönlü askıya alındığı belirtildi.

Türkiye'yi etkisi altına alan olumsuz hava koşulları, hayatı olumsuz etkilerken; İstanbul'da alınan önlemler her geçen saat artıyor.


Havalimanlarında bir çok uçuş seferinin iptal edilmesinin ardından Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı aldığı yeni kararı açıkladı.


Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinden yapılan duyuruda, Boğaz'daki gemi trafiğinin her iki yönde de geçici olarak durdurulduğu bildirildi.




#Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı
#istanbul boğazı
#gemi

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