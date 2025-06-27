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İstanbul polisinden 'huzur' uygulaması

İstanbul polisinden 'huzur' uygulaması

21:4727/06/2025, Cuma
G: 28/06/2025, Cumartesi
AA
Yeni Şafak
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İstanbul polisinden 'huzur' uygulaması
İstanbul polisinden 'huzur' uygulaması

İstanbul'da polis ekipleri, kent genelinde helikopter destekli "huzur" uygulaması yaptı.

Fatih, Beyoğlu ve Kadıköy başta olmak üzere birçok ilçede gerçekleştirilen denetimlere, ilçe emniyet müdürlükleri ile Asayiş ve Trafik Denetleme şube müdürlüklerinden ekipler katıldı.


Uygulama noktalarında durdurulan araçlar detaylı aranırken, sürücü ve yolcuların kimlikleri kontrol edildi. Taksim Meydanı'ndaki uygulama noktalarında görevli ekipler, durdurdukları araçların sürücülerinin belgelerini inceledi, yolcuların Genel Bilgi Toplama kontrollerini yaptı.


Denetimlere polis helikopteri de destek verdi.

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