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İstanbul susuz kalacak

2018 yılında İSKİ yatırımlarının bütçedeki oranı yüzde 72,7 iken bu oran 2023’te yüzde 47’lere kadar geriledi. 32 milyar 836 milyon liralık bütçenin 10 milyar 648 milyonu yatırıma harcanacak. AK Parti İBB Grup Sözcüsü Murat Türkyılmaz altyapıya yeterli kaynak ayrılmamasına tepki gösterdi: İstanbul’un nüfus ve altyapı ihtiyaçları artarken İSKİ’nin yatırım bütçesinin bu kadar düşmesi tehlikeli bir sürece işaret ediyor. Yeni baraj yapılmalı, depo oluşturulmalı. Her sene düşüş yaşayan yatırımlar, su sorununu da beraberinde getirebilir.

Rabia Şenol
04:00 . 13/06/2023 Salı
Yeni Şafak
İSKİ’nin 2019’dan bu yana tarihinin en yüksek yatırım oranına sahip olduğu iddiasına AK Parti İBB Grup Sözcüsü Murat Türkyılmaz karşı çıktı.

İSKİ’nin 2019’dan bu yana tarihinin en yüksek yatırım oranına sahip olduğu iddiasına AK Parti İBB Grup Sözcüsü Murat Türkyılmaz karşı çıktı.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun, İSKİ’nin 2019’dan bu yana tarihinin en yüksek yatırım oranına sahip olduğu iddiasına AK Parti İBB Grup Sözcüsü Murat Türkyılmaz karşı çıktı. Türkyılmaz, Resmî Faaliyet Raporları’na göre İSKİ’nin 2018’de yüzde 72,7 olan yatırım oranının, CHP döneminde sürekli düşerek 2023’te yüzde 47,30’ye kadar indiğini söyledi.

YENİ BARAJLAR YAPILMALI

İBB’nin yıllara göre İSKİ’ye yaptığı yatırım oranlarını açıklayan Türkyılmaz, “Son günlerde yine İBB’nin en güçlü olduğu başlık olan pazarlama yeteneğinin bir örneğini gördük. İBB Başkanı paylaşımında; ‘İSKİ tarihinde görmediği kadar büyük yatırımlar yapmaktadır.’ diyor. Oysa gerçek bu değil, rakamlar böyle söylemiyor. 2018 yılında İSKİ yatırımlarının bütçedeki oranı yüzde 72,7 iken bu oran 2023’de yüzde 47 civarlarındadır. İSKİ Genel Müdürü’nün kendi açıklamasında, 32 milyar 836 milyon olan bütçenin 10 milyar 648 milyonunu yatırıma harcayacaklarını söyledi. İstanbul’un nüfus ve alt yapı ihtiyaçları sürekli artarken İSKİ’nin yatırım bütçesinin bu kadar düşmesi İstanbul için tehlikeli bir süreci işaret ediyor.Yatırım oranlarının düşmesi İstanbullular için sıkıntı oluşturur. Yeni baraj ya da depolar oluşturulmalı. İBB’nin bu konuya eğilmesi gerekiyor. Her sene düşüş yaşayan yatırımlar, su sorununu da beraberinde getirebilir” şeklinde konuştu.

ZAM İÇİN GENEL KURUL YAPILIYOR

İSKİ’de dört yıl boyunca Olağanüstü Genel Kurul sayısının Olağan Genel Kurul sayısından fazla olduğunun altını çizen Türkyılmaz, “Sadece bu tespit bile aslında resmi görmek için yeterli. ‘Allah’ın suyundan para mı kazanılır? Su bir insan hakkıdır, su ticari bir meta olarak değerlendirilmez’ diyerek bir vakitler bize sosyal demokrasi ve halkçılık dersi verenler, her fırsatta suya zam yapmak için Olağanüstü Genel Kurul talepleriyle geliyorlar. İşte bu hafta da yine bir Olağanüstü Genel Kurul gerçekleştireceğiz, mesele yine suya zam ve suyun karlılığı” dedi.



#İBB
#Ekrem İmamoğlu
#İSKİ
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