İstanbul susuz kalacak

İBB’nin yıllara göre İSKİ’ye yaptığı yatırım oranlarını açıklayan Türkyılmaz, “Son günlerde yine İBB’nin en güçlü olduğu başlık olan pazarlama yeteneğinin bir örneğini gördük. İBB Başkanı paylaşımında; ‘İSKİ tarihinde görmediği kadar büyük yatırımlar yapmaktadır.’ diyor. Oysa gerçek bu değil, rakamlar böyle söylemiyor. 2018 yılında İSKİ yatırımlarının bütçedeki oranı yüzde 72,7 iken bu oran 2023’de yüzde 47 civarlarındadır. İSKİ Genel Müdürü’nün kendi açıklamasında, 32 milyar 836 milyon olan bütçenin 10 milyar 648 milyonunu yatırıma harcayacaklarını söyledi. İstanbul’un nüfus ve alt yapı ihtiyaçları sürekli artarken İSKİ’nin yatırım bütçesinin bu kadar düşmesi İstanbul için tehlikeli bir süreci işaret ediyor.Yatırım oranlarının düşmesi İstanbullular için sıkıntı oluşturur. Yeni baraj ya da depolar oluşturulmalı. İBB’nin bu konuya eğilmesi gerekiyor. Her sene düşüş yaşayan yatırımlar, su sorununu da beraberinde getirebilir” şeklinde konuştu.