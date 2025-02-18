İstanbul’da AK Parti belediyeleri alarmda: Tüm araçları hazırda bekletiyorlar

İstanbul'da AK Partili belediyeler, binlerce personel ve yüzlerce araç ile beklenen kar yağışına müdahale etmek için hazırlandı.
Meteorolojinin günlerdir uyarılarda bulunduğu İstanbul'a yönelik kar yağışı uyarılarının ardından AK Partili belediyeler de teyakkuza geçti. AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, 13 ilçede 4 bin 925 personel, 816 araç, 79 bin 650 ton tuzlama miktarı ile beklenen kar yağışına karşı hazır olduklarını bildirdi. Özdemir, en küçük sorun yaşanmaması adına ekiplerin 7/24 teyakkuz halinde olacağını ifade etti.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü
'nün paylaştığı hava tahmin raporları doğrultusunda yurt genelinde Sibirya'dan gelen soğuk ve kar yağışlı hava bekleniyor.
İstanbul'da da önümüzdeki dört gün boyunca etkili olması beklenen kar yağışına karşı
AK Partili belediyeler de harekete geçti.
AK Partili belediyeler kara hazır
AK Partili belediyeler kara hazır
AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir
, Arnavutköy, Bağcılar, Bahçelievler, Başakşehir, Esenler, Fatih, Güngören, Kağıthane, Pendik, Sultanbeyli, Sultangazi, Ümraniye ve Zeytinburnu olmak üzere 13 ilçede 4 bin 925 personel, 816 araç, 79 bin 650 ton tuzlama miktarı ile beklenen
kar yağışı
na karşı hazır olduklarını bildirdi.
X hesabından paylaşımda bulunan Özdemir,
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu
'nun kendisine yüklenen sorumlulukları küçük görüp daha büyük hayallerin peşinde sürüklenip durduğunu ifade etti.
"Ekiplerimiz 7/24 teyakkuzda olacak"
"Ekiplerimiz 7/24 teyakkuzda olacak"
İmamoğlu'nun '
şehrin doğal akışında bile aksayan yığınlarca problemin umurunda olmadığını
' belirten Özdemir, "
Bizler ise AK Belediyeler olarak, KARA günlere terk edilmiş şehrimiz için tüm gücümüzle mücadele edeceğiz.
" dedi.
Özdemir, Meteorolojinin kar yağışı uyarılarının ardından tüm AK Partili belediyelerin hazırlıklarını tamamladığını ve ekiplerin, en küçük sorun yaşanmaması için 7/24 teyakkuzda olacaklarını kaydetti.
Özdemir'in yaptığı paylaşımdaki fotoğraflarda mobil ikram ve sokak hayvanlarına yönelik mobil veteriner araçlarının yer aldığı da görüldü.
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