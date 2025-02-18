İstanbul’da AK Parti belediyeleri alarmda: Tüm araçları hazırda bekletiyorlar

AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir

, Arnavutköy, Bağcılar, Bahçelievler, Başakşehir, Esenler, Fatih, Güngören, Kağıthane, Pendik, Sultanbeyli, Sultangazi, Ümraniye ve Zeytinburnu olmak üzere 13 ilçede 4 bin 925 personel, 816 araç, 79 bin 650 ton tuzlama miktarı ile beklenen

kar yağışı