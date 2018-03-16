Gündemİstanbulda bodrumların ticari alan olarak kullanılması sınırlandırılıyor
İSTANBUL

İstanbul'da bodrum katlarıyla ilgili yeni düzenleme

İstanbul'da bodrumların ticari alan olarak kullanılması sınırlandırılıyor

İstanbul'da toprağa gömülü bodrum katları için yeni bir düzenleme getirildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisin'de CHP'lilerin itirazına rağmen, bodrum katların ticari alan olarak kullanılmasına sınırlandırma getirildi.

Haber MerkeziAA
İstanbul'da toprağa gömülü bodrum katları için yeni bir düzenleme getirildi.
İstanbul'da toprağa gömülü bodrum katları için yeni bir düzenleme getirildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisinin ocak ayında gerçekleşen toplantısında oy çokluğuyla geçen İstanbul İmar Yönetmeliğinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığının tavsiyesi üzerine değişiklik yapıldı.

Bakanlığın tavsiyesi üzerin tamamıyla toprağa görümü bodrumların ticari alan olarak kullanılmasına sınırlandırma getirilen yeni bir madde eklendi.

Saraçhane'deki yerleşkede yapılan Meclis toplantısında İstanbul İmar Yönetmeliği ele alındı.

Daha önce "Mevcut durumda, konut alanda kalmasına rağmen üzerinde tamamen gömülü olan bodrum katlarda, ticari kullanım alanlı ve yapı kullanma izin belgeli bina bulunan parsellerin gömülü olan ilk bodrum katında da bir üst katın taban döşemesinde 3 çarpı 3 metre ebadından küçük olmayan ve merdiven ile sahanlığı içinde düzenlenen boşluk bırakılarak ticari kullanımlı bağımsız bölüm yapılabilir." maddesi çıkartıldı.

Yeni yönetmelikte Çevre ve Şehircilik Bakanlığının tavsiyesi üzerine şu maddeyi ekledi:

  • "Bu yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden önceki mevzuat doğrultusunda yapımı bitirilip, yapı kullanma izin belgesi almış yapılarda, mevcut yapının emsal ve inşaat alanını, kullanım amacını, ortak alanları, bağımsız bölümlerin arsa paylarını, diğer bağımsız bölümlerle olan duvar ve döşeme gibi ortak yapı elemanlarını değiştirmemek, binanın taşıyıcı sistem özelliklerini olumsuz etkilememek, saçak seviyesi ve çekme mesafelerini ihlal etmemek, ayrıca yürürlükteki yangın, deprem, ısı ve su yalıtımı, çevre ve enerji verimliliği ile ilgili tedbirlerin alınması kaydıyla yapılacak tadilat işlemleri yapı ruhsatının düzenlendiği tarihteki mevzuat hükümlerine göre sonuçlandırılabilir."

Madde üzerine görüşme yapılırken İstanbul İmar Yönetmeliğinin Çevre ve Şehircilik Bakanlığından onaylanmadan Meclis gündemine gönderilmesi tartışmaya yol açtı. Konu üzerine görüş bildiren CHP'li Meclis Üyesi Hüseyin Sağ, "Bakanlıklar bu İstanbul'u belediyeye bırakmazlar. Daha iki ay önce bu imar yönetmeliğini görüştük. Şimdi geri geldi. Daha çok gider gelir. Çünkü rantı en yüksek şehir burası. Tecrübelerime dayanarak söylüyorum: Bu yönetmelik dikiş tutmaz." dedi.

Bazı yazım hataları düzeltilmiştir"

İddialara cevap veren İmar Komisyonu Başkanı Hadi Diler, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının istediği değişiklik ve tashihlerin yapıldığını belirtti.

İstanbul İmar Yönetmeliğinde çok fazla bir değişikliğin yapılmadığını aktaran Diler, "Değişen madde daha önce uygulanmış olan zemin katlarda üçe üçlük boşluk bırakarak bodrum katlardaki ticari üniteler yapılmasıdır. Bunu kentsel dönüşümde bodrum katlarda hakları olan vatandaşların haklarının korunması için koyduk. Bu madde bakanlık tarafından iptal ediliyor. Aslında tashih edebilirlerdi ama Meclis kararı olduğu için geri geliyor. Ayrıca İstanbul İmar Yönetmeliği iddia edildiği gibi delik deşik edilmemiştir. Bazı yazım hataları düzeltilmiştir." diye konuştu.

Diler, Ankara Büyükşehir Belediyesinin İmar Yönetmeliği onaylanırken Bakanlık tarafından kendilerine kolaylık sağlayan bir maddenin tavsiye edildiğini ve o maddeyi ekledikleri vurgulayarak daha önce İBB Meclisi'nden geçen maddelerle ilgili değişiklik bulunmadığını sözlerine ekledi.

Konuşmaların ardından İBB Meclisi Birinci Başkanvekili Ahmet Selamet, gerekli değişiklikler yapılarak tekrar meclise getirilen İstanbul İmar Yönetmeliğini oyladı. Yönetmelik, CHP'li üyelerin ret oylarına karşı oy çokluğuyla kabul edilerek Meclisten geçti.

İBB Meclisinden geçen İstanbul İmar Yönetmeliği, yine Çevre ve Şehircilik Bakanlığının onayı için Ankara'ya gönderilecek.

İstanbul trafiğine derbi düzenlemesi
GÜNDEM
İstanbul trafiğine derbi düzenlemesi

Bu darbeciyikim koruyor?
Gündem

Bu darbeciyi kim koruyor?

15 Temmuz darbe girişiminin kritik isimlerinden eski Korgeneral Metin İyidil’in yargılandığı davada sona gelindi. Duruşma savcısı FETÖ’cü general hakkında ağırlaştırılmış müebbet istedi.Ancak FETÖ’nün orduda palazlanmasını sağlayan İyidil, biri ya da birileri tarafından kurtarılmak isteniyor. Darbeci generalin serbest kalması diğer birçok darbe davasını olumsuz yönde etkileyecek.
Binlerce kişiyi dolandıran Mehmet Aydın'ın ses kaydı ortaya çıktı
Ekonomi

Binlerce kişiyi dolandıran Mehmet Aydın'ın ses kaydı ortaya çıktı

Binlerce kişiyi dolandırıp Türkiye'den Uruguay'a kaçan Çiftlik Bank CEO'su Mehmet Aydın bu kez de ses kaydıyla ortaya çıktı. Dolandırıp mağdur ettiği çiftlik bank üyelerine ses kaydı gönderen Aydın, 'hapse girmek yerine Uruguay'a gittiğini' söyleyerek mağdurlara 'geçmiş olsun' dedi.
İlber Ortaylı'dan İstiklal Marşı açıklaması
Hayat

İlber Ortaylı'dan İstiklal Marşı açıklaması

Tarihçi yazar Prof. Dr. Ortaylı, "İstiklal Marşı çok büyük edebi bir metindir. Çok derin bir felsefesi vardır. Derinliği olan bir metindir. Hiçbir milletin yüzde 90 insanı böyle bir metni okuyup keyfine varamaz. Bu ancak yüksek edebiyat zevki olan, biraz tarih ve felsefe tadı olan yüzde 10, hadi bilemedin yüzde 15 milletin hoşlanacağı şeydir" dedi.
Abdulmetin Balkanlıoğlu'ndan gözaltı açıklaması
Dünya

Abdulmetin Balkanlıoğlu'ndan gözaltı açıklaması

Cuma namazı kıldırmak için gittiği Brüksel'de gözaltına alınan Abdulmetin Balkanlıoğlu Hoca, gözaltına alınma nedeniyle ilgili Yenisafak.com'a konuştu. Balkanlıoğlu Hoca Belçika polisinin skandal uygulamasıyla ilgili, "Son Afrin konuşmamızın bu kararlarında bir etkisi olduğunu düşünüyorum. Zaten PKK’ya açıkça destek verdikleri herkesçe biliniyor." dedi.
Abdulmetin Balkanlıoğlu'na Belçika'da skandal gözaltı
Dünya

Abdulmetin Balkanlıoğlu'na Belçika'da skandal gözaltı

Cuma namazı kıldırmak için Belçika’nın başkenti Brüksel’e eşi ile birlikte giden Abdulmetin Balkanlıoğlu Hoca, uçaktan indikten sonra havaalanında gözaltına alındı. Balkanlıoğlu hala nezarette tutuluyor.

KAPAT

YUKARI