İstanbul'da korkunç olay: Lise tuvaletinde dehşeti yaşattı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, E.Ç. (16) isimli öğrencinin tuvalette bulunduğu sırada aynı sınıftan arkadaşı olan E.B. (15) tarafından sırt kısmından bıçakla yaralandığı açıklandı.