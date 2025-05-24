Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
İstanbul'da korkunç olay: Lise tuvaletinde dehşeti yaşattı

İstanbul'da korkunç olay: Lise tuvaletinde dehşeti yaşattı

09:4024/05/2025, Cumartesi
IHA
Sonraki haber
Foto: Arşiv.
Foto: Arşiv.

İstanbul Üsküdar'da bir lise öğrencisi, okul tuvaletinde arkadaşına bıçakla saldırdı. Olayın ardından gözaltına alınan öğrenci, mahkeme tarafından tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, E.Ç. (16) isimli öğrencinin tuvalette bulunduğu sırada aynı sınıftan arkadaşı olan E.B. (15) tarafından sırt kısmından bıçakla yaralandığı açıklandı.


Açıklamaların devamında olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası hastaneye kaldırılan E.Ç.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı ifade edildi.


Çay ocağındaki bıçağı aldı


E.B.'nin bıçağı çay ocağından aldığı tespit edildi. Saldırıyı gerçekleştirdiği gün yakalanan E.B. yaşından dolayı muhafaza altına alındı.


E.B., E.Ç.'nin kendisine yalan söylediği için olayı gerçekleştirdiğini söyledi. E.B.'nin ayrıca daha önceden ruh ve sinir hastalıkları hastanesinde çeşitli tarihlerde tedavi kaydı bulunduğu belirlendi.


E.B. yakalanması sonrası kasten öldürmeye teşebbüs suçundan sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.



#İstanbul
#Lise
#Okul
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Bayram tatili 9 gün olacak mı, haftasonu ile birleşti mi? 9 günlük bayram tatili Kabine Toplantısı'nda görüşülecek mi?