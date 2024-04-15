İstanbul'da tatilin ardından trafik çilesi başladı

9 günlük Ramazan Bayramı tatili geride kaldı.
Bayram nedeniyle İstanbul'dan ayrılarak memleketlerine ve tatil beldelerine gidenler, dün dönüşe geçti.
İstanbul'da vatandaşların dönüşü sonrası ise trafik yoğunluğu artmaya başladı.
Yoğunluk yüzde 71'i gördü
İstanbul’da ilk mesai gününde trafik yoğunluğu yüzde 71’e ulaştı.
Trafiğin Anadolu Yakası'nda daha fazla yoğunluk oluşturduğu gözleniyor.
Saat 08.00 itibarıyla Anadolu Yakası'nda trafik yoğunluğu yüzde 71 oranında, Avrupa Yakası'nda ise yüzde 49 oranında seyrediyor.