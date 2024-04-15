İstanbul'da tatilin ardından trafik çilesi başladı

9 günlük bayram tatili bitti, şehirlerarası yollarda bile kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Dönenlerin yanı sıra bayramı İstanbul’da geçirenlerin de akınıyla Büyük İstanbul Otogarı'nda büyük yoğunluk yaşandı. Otobüs şirketleri çok sayıda ek sefer koydu.