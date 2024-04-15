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İstanbul'da tatilin ardından trafik çilesi başladı

Mega kent İstanbul'da 9 günlük bayram tatilinin sona ermesinin ardından ilk mesai gününde trafik yoğunluğu oluştu.

09:15 - 15/04/2024 Monday
Güncelleme: 09:22 - 15/04/2024 Monday
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İstanbul
İstanbul

9 günlük Ramazan Bayramı tatili geride kaldı.


Bayram nedeniyle İstanbul'dan ayrılarak memleketlerine ve tatil beldelerine gidenler, dün dönüşe geçti.


İstanbul'da vatandaşların dönüşü sonrası ise trafik yoğunluğu artmaya başladı.


Yoğunluk yüzde 71'i gördü


İstanbul’da ilk mesai gününde trafik yoğunluğu yüzde 71’e ulaştı.


Trafiğin Anadolu Yakası'nda daha fazla yoğunluk oluşturduğu gözleniyor.


Saat 08.00 itibarıyla Anadolu Yakası'nda trafik yoğunluğu yüzde 71 oranında, Avrupa Yakası'nda ise yüzde 49 oranında seyrediyor.




#İstanbul
#trafik
#Avrupa Yakası
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