İstanbul'un fethi etkinleri çerçevesinde SOLOTÜRK İstanbul'da gösteri uçuşu yapacak

Türk Hava Kuvvetleri'nin gösteri ekibi SOLOTÜRK İstanbul'un fethi etkinlikleri çerçevesinde Yenikapı Meydanı'nda gösteri uçuşu gerçekleştirecek. Yurt ve yurt dışında sayısız gösterilere imza atan F-16 gösteri ekibi SOLOTÜRK vatandaşlara unutulmaz anlar yaşayacak. Dünya havacılık tarihinde kendilerine ait patentli olan SOLOTÜRK ters kalkış, SOLOTÜRK tonosu, yavaş uçuş ve kobra manevrası var. Dünyanın en iyi pilotları arasında olan SOLOTÜRK pilotları savaş pilotu olma özelliğini de taşıyor.