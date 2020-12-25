Gündem İYİ Parti ilçe binası eşyalarını İBB personeli yükledi İBB aracı taşıdı
POLİTİKA İSTANBUL

İYİ Parti ilçe binası eşyalarını İBB personeli yükledi İBB aracı taşıdı

İYİ Parti Maltepe İlçe Başkanlığı, Bağdat Caddesi’nden yeni yerine taşındı. İYİ Parti Maltepe İlçe Başkanı Yağız Bayraktar’ın koordine ettiği taşınma işleminde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin imkanları kullanıldı. Eşyalar belediyeye ait hizmet kamyonu ile taşınırken, İBB personelleri de bu işleme yardım etti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
İBB'ye ait hizmet aracı.
İBB'ye ait hizmet aracı.

İstanbul Maltepe İYİ Parti İlçe Başkanlığı, Bağdat Caddesi 367 numarada bulunan merkezini, Maltepe’deki özel bir diş sağlığı merkezinin üst katına taşıdı. 24 Aralık’ta gerçekleştirilen taşınma işleminde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin imkanları kullanıldı.

Eşyalar, üzerinde “İstanbul Büyükşehir Belediyesi Hizmet Aracı” yazan, İBB Başkanlığı'na hizmet veren sivil plakalı kamyona yüklenerek yeni yerine götürüldü.

İYİ Parti Maltepe İlçe Başkanı Yağız Bayraktar’ın koordine ettiği taşınma işlemine, İBB personelleri de katıldı.

İYİ Parti Maltepe İlçe Başkanı Yağız Bayraktar (Kahverengi paltolu)

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