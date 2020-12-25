İYİ Parti ilçe binası eşyalarını İBB personeli yükledi İBB aracı taşıdı İYİ Parti Maltepe İlçe Başkanlığı, Bağdat Caddesi’nden yeni yerine taşındı. İYİ Parti Maltepe İlçe Başkanı Yağız Bayraktar’ın koordine ettiği taşınma işleminde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin imkanları kullanıldı. Eşyalar belediyeye ait hizmet kamyonu ile taşınırken, İBB personelleri de bu işleme yardım etti.

Haber Merkezi 25 Aralık 2020, 09:03 Son Güncelleme: 25 Aralık 2020, 09:16 Yeni Şafak