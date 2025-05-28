Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
İzmir
İzmir'de iki kişinin öldüğü 'bölge' kavgasında sekiz tutuklama

İzmir'de iki kişinin öldüğü 'bölge' kavgasında sekiz tutuklama

23:2128/05/2025, Çarşamba
DHA
Sonraki haber
Polislerin adreslerde yaptığı aramalarda silah ve mühimmat da ele geçirildi.
Polislerin adreslerde yaptığı aramalarda silah ve mühimmat da ele geçirildi.

İzmir'de iki grup arasında bölge tartışması yaşandı. İki kişinin hayatını kaybettiği olayla ilgili gözaltına alınan 14 şüpheliden 8'i tutuklandı.

Halil İbrahim KARABIYIK- Dinçer Can SONER/ İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Buca ilçesinde, oto galeri, çekici ve oto tamiri işi yaptıkları öğrenilen iki grup arasında yaşanan bölge tartışmasında Faruk Acu (37) ve Ahmet Akmar'ın (30) yaşamını yitirdiği, 4 kişinin de yaralandığı olayla ilgili gözaltına alınan 14 şüpheliden 8'i tutuklandı, 6'sı adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Olay, 15 Mayıs günü saat 22.00 sıralarında Kozağaç Mahallesi, Özmen Caddesi Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin önünde meydana geldi. Oto galeri, çekici ve oto tamiri işi yapan iki grup arasında, iddiaya göre, ‘birbirinin bölgelerini ihlal ettikleri' gerekçesiyle husumet başladı.

Taraflar arasında yaşanan tartışma, kısa sürede tabanca, bıçak ve beyzbol sopalı kavgaya döndü. Kavgada, Faruk Acu, Ahmet Akmar, M.A. (24) ve E.A. (39) tabanca ile vurularak, A.B. (23) bıçakla, E.G. (33) ise darp sonucu yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Akmar ve Acu, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

14 şüpheli gözaltına alındı

Asayiş Şube Müdürlüğünce olayla ilgili geniş çaplı çalışma başlatıldı. Soruşturma kapsamında, İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri ile ortak hareket eden Cinayet Büro Amirliği, Motosikletli Timler Büro Amirliği, Suç Analiz Büro Amirliği ekipleri olaya karıştığı tespit edilen 14 şüpheliyi gözaltına aldı. Yapılan aramalarda, 1 ruhsatsız tabanca ve 1 pompalı tüfek ele geçirildiği öğrenildi.

Sekiz şüpheli tutuklandı

14 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan E.A., M.A., H.A. (36), Ş.S. (19), H.U. (19), H.T. (24), İ.N. (27) ve O.G. (28) tutuklanırken, S.A. (34), A.S. (44), E.G., K.B. (22), H.K. (26) ve A.B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



#İzmir
#Kavga
#Tutuklama
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Yeni trafik cezaları yürürlükte: 2025 yeni trafik cezaları ne kadar oldu? Emniyet kemeri, hız limiti, kırmızı ışık ihlali ve diğerleri! İşte ceza ücretleri