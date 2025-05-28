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İzmir'de Kurban Bayramı öncesi marketlerde fiyat ve etiket denetimi yapıldı

İzmir'de Kurban Bayramı öncesi marketlerde fiyat ve etiket denetimi yapıldı

12:1628/05/2025, Çarşamba
AA
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İzmir Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, Kurban Bayramı öncesinde marketlerde fiyat ve etiket denetimi gerçekleştirdi. Ekipler, bayramı fırsata çevirmeye çalışan işletmeler hakkında işlem başlattı.

İzmit'te kent merkezi ve ilçelerinde görevlendirilen ekipler, bayramı fırsata çevirmeye çalışan ve tüketicilerin talep ettiği ürünlerin fiyatlarına haksız artış yapan işletmelere yönelik çalışma yaptı.


Market zincirler, toptancılar ve gıda işletmelerine giden ekipler, ürünlerin raf ve kasa fiyatlarını karşılaştırdı, faturaları inceledi.

Gramaj kontrolü de gerçekleştiren ekipler, haksız ve fahiş fiyatlandırma yapan işletmelerle ilgili işlem başlattı.


Öte yandan ekiplerin yılbaşından bu yana yapılan denetimlerde mevzuata aykırı işletmelere 11 milyon 378 bin lira idari para cezası uyguladığı öğrenildi.




#haksız ve fahiş fiyat denetimi
#İzmir Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri
#kurban bayramı
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