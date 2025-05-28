İzmir'de Kurban Bayramı öncesi marketlerde fiyat ve etiket denetimi yapıldı

İzmit'te kent merkezi ve ilçelerinde görevlendirilen ekipler, bayramı fırsata çevirmeye çalışan ve tüketicilerin talep ettiği ürünlerin fiyatlarına haksız artış yapan işletmelere yönelik çalışma yaptı.





Market zincirler, toptancılar ve gıda işletmelerine giden ekipler, ürünlerin raf ve kasa fiyatlarını karşılaştırdı, faturaları inceledi.

Gramaj kontrolü de gerçekleştiren ekipler, haksız ve fahiş fiyatlandırma yapan işletmelerle ilgili işlem başlattı.





Öte yandan ekiplerin yılbaşından bu yana yapılan denetimlerde mevzuata aykırı işletmelere 11 milyon 378 bin lira idari para cezası uyguladığı öğrenildi.











