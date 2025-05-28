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İzmir'de marketlerde 'fahiş fiyat' ve 'etiket' denetimi

İzmir'de marketlerde 'fahiş fiyat' ve 'etiket' denetimi

12:0228/05/2025, Çarşamba
DHA
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Kurban Bayramı öncesi denetimler sıklaştırıldı.
Kurban Bayramı öncesi denetimler sıklaştırıldı.

İzmir'de Ticaret Bakanlığı ekipleri, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi marketlerde temel gıda ve ihtiyaç ürünlerine yönelik fahiş fiyat ve etiket denetimi yaptı.

Ticaret Bakanlığı
ekipleri tarafından düzenli olarak gerçekleştirilen fahiş fiyat ve etiket denetimleri, Kurban Bayramı öncesi artırıldı. Bakanlık ekipleri İstanbul, İzmir ve Ankara'nın da aralarında bulunduğu 10 ildeki marketlerde temel gıda ve ihtiyaç ürünlerine yönelik denetim yaptı.

Çok sayıda marketi ziyaret eden ekipler, ürünlerin fahiş fiyatla satılıp, satılmadığını kontrol ederek, raflardaki etiket ile kasa fiyatları arasında fark olup, olmadığını inceledi. Meyve ve sebze reyonlarında ise ürünlerin menşei ve geliş fiyat bilgisi, Hal Kayıt Sistemi (HKS) üzerinden kontrol edildi.



'Denetimler daha da sıklaştırıldı'


Bakanlık yetkilileri tarafından yapılan açıklamada ise
"Bakanlığımızın talimatları doğrultusunda ilimizde müdürlüğümüzün ekiplerince düzenli bir şekilde her gün haksız fiyat artışı, fiyat etiketi ve iç ticarete ilişkin görev alanımızdaki tüm mevzuat uyarınca yaygın ve yoğun bir denetim uygulanmaktadır. Yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde yaptığımız denetimler daha da sıklaştırılmıştır. Bayramı fırsata çevirmeye çalışan ve tüketicilerimizin talep ettiği ürünlerin fiyatlarına haksız artış yapan işletmeler denetim ekiplerimizce tespit edilmekte ve tespit ettiğimiz işletmeler Bakanlığımıza rapor edilmektedir. Bakanlığımızca bu işletmelere her bir aykırı eylem için 1 milyon 439 bin 300 TL'ye varan idari para cezası uygulamaktadır"
denildi.


11 Milyon 378 bin TL idari para cezası uygulandı


Açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:

  • "Diğer taraftan yine eş zamanlı olarak müdürlük personelimizce fiyat etiketi mevzuatı uyarınca etiket, tarife ve menü denetimleri gerçekleştirilmektedir. Bu doğrultuda İzmir'de yılbaşından bugüne 10 binin üzerinde işletmenin yaklaşık 300 bini ürünü fiyat etiketi mevzuatı kapsamında denetlenmiş olup, tespit edilen aykırılıklara 11 milyon 378 bin TL idari para cezası uygulanmıştır. İzmir Ticaret İl Müdürlüğü olarak vatandaşlarımızın hak ve menfaatlerini korumak, işletmelerin fahiş fiyat artışlarıyla haksız ve hukuka aykırı kazanç elde etmelerini engellemek amacıyla Bakanlığımızın talimatları ve koordinasyonunda çalışmalarımıza ve denetimlerimize ara vermeden devam edilecektir."


#İzmir
#Ticaret Bakanlığı
#denetim
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