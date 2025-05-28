İzmir'de marketlerde 'fahiş fiyat' ve 'etiket' denetimi

"Bakanlığımızın talimatları doğrultusunda ilimizde müdürlüğümüzün ekiplerince düzenli bir şekilde her gün haksız fiyat artışı, fiyat etiketi ve iç ticarete ilişkin görev alanımızdaki tüm mevzuat uyarınca yaygın ve yoğun bir denetim uygulanmaktadır. Yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde yaptığımız denetimler daha da sıklaştırılmıştır. Bayramı fırsata çevirmeye çalışan ve tüketicilerimizin talep ettiği ürünlerin fiyatlarına haksız artış yapan işletmeler denetim ekiplerimizce tespit edilmekte ve tespit ettiğimiz işletmeler Bakanlığımıza rapor edilmektedir. Bakanlığımızca bu işletmelere her bir aykırı eylem için 1 milyon 439 bin 300 TL'ye varan idari para cezası uygulamaktadır"