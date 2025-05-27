İzmir'de fabrika yangını: İşçiler tahliye edildi

Torbalı ilçesi Pancar Mahallesi'nde faaliyet gösteren sandalye fabrikasında, saat 15.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyürken, işçiler fabrikadan tahliye edildi. İhbarla fabrikaya çok sayıda ekip sevk edildi. Ekipler, alevlere müdahale ediyor.