Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
İzmir
İzmir'de fabrika yangını: İşçiler tahliye edildi

İzmir'de fabrika yangını: İşçiler tahliye edildi

17:1427/05/2025, Salı
AA
DHA
Sonraki haber
Torbalı ilçesi Ayrancılar'da İnönü Mahallesi'nde bulunan Giysan Sandalye fabrikasında bugün saat 15.00 sıralarında yangın çıktı.
Torbalı ilçesi Ayrancılar'da İnönü Mahallesi'nde bulunan Giysan Sandalye fabrikasında bugün saat 15.00 sıralarında yangın çıktı.

İzmir'in Torbalı ilçesindeki sandalye fabrikasında yangın çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler, yangına müdahale ediyor.

Torbalı ilçesi Pancar Mahallesi'nde faaliyet gösteren sandalye fabrikasında, saat 15.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyürken, işçiler fabrikadan tahliye edildi. İhbarla fabrikaya çok sayıda ekip sevk edildi. Ekipler, alevlere müdahale ediyor.





#izmir
#yangın
#Torbalı
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Sağlık Bakanlığı Kocaeli işçi alımı kurası sonuçları asil ve yedek isim listesi