Çevre dostu uygulamalarıyla bilinen Fransa, 2025 yazına damga vuracak yeni bir düzenlemeyle gündemde. 1 Temmuz 2025 itibarıyla yürürlüğe girecek yeni yasa kapsamında, yağmur suyunu izinsiz toplayan vatandaşlar cezai yaptırımlarla karşılaşacak.





Bu kapsamda, yağmur suyunu kişisel veya ticari amaçlarla kullanmak isteyen herkesin önceden resmi izin alması zorunlu hale getirildi.





Fransa Çevre Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre bu yeni düzenleme, “doğal su kaynaklarının korunması, biyolojik çeşitliliğin devamlılığı ve yerel su döngüsünün bozulmaması” gibi çevresel gerekçelere dayanıyor.





Bakanlık yetkilileri, kontrolsüz yağmur suyu kullanımının yeraltı su seviyeleri üzerinde olumsuz etkiler yarattığını ve bu nedenle sürdürülebilirlik adına daha sıkı önlemler alınmasının zorunlu hale geldiğini belirtiyor.









135 avro cezası var





Söz konusu yasa kapsamında yağmur suyu ile bahçelerini sulayanlara, izinsiz kullanım nedeniyle 135 avro para cezası kesilecek.





Bu önlem, artan çevresel baskılar ve iklim değişikliği ile mücadele kapsamında su kaynaklarının daha verimli ve adil yönetilmesini sağlamak amacıyla alınan bir dizi tedbirin parçası olarak hayata geçiriliyor.











