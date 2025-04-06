Jandarma ekipleri suçlulara göz açtırmıyor: 25 gözaltı

Aydın İl Jandarma Komutanlığı JASAT Timleri ve İlçe Jandarma Komutanları tarafından hakkında yakalama kararı bulunan şahıslara yönelik çalışma gerçekleştirildi. Yapılan operasyonlarda 0-2 yıl arası hapis cezası ile aranmakta olan 4 şahıs, 2-5 yıl arası hapis cezası ile aranmakta olan 5 şahıs, 5-10 yıl arası hapis cezası ile aranmakta olan 4 şahıs, 10-20 yıl arası hapis cezası ile aranmakta olan 1 şahıs, 20 yıl üzeri hapis cezası ile aranmakta olan 1 şahıs ve ifadeye yönelik 10 şahıs olmak üzere toplam 25 aranan şahıs yakalandı. Yakalanan 25 şahıs arasında uyuşturucu suçundan 3 şahıs, dolandırıcılık suçundan 1 şahıs, fuhuş suçundan 1 şahıs, hırsızlık suçundan 4 şahıs, diğer suçlardan aranan 6 şahıs yer alırken, gözaltına alınan şahıslar hakkında başlatılan adli süreç devam ediyor.