Gündem KADESte dil sayısı 11e çıktı Kürtçe dahil 5 lisan daha eklendi
ANKARA

KADES’te dil sayısı 11'e çıktı: Kürtçe dahil 5 lisan daha eklendi

İçişleri Bakanlığınca 2018’de hayata geçirilen ve kadına şiddeti önlenmeyi hedefleyen KADES uygulamasına 5 dil daha eklendi. Şimdiye dek 6 dilde sunulan KADES, Kürtçe, Almanca, İspanyolca, Özbekçe ve Kırgızca dillerinin de eklenmesiyle birlikte 11 dilde hizmet verecek.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
KADES’te dil sayısı 11e çıktı: Kürtçe dahil 5 lisan daha eklendi
Foto/arşiv

Şiddet mağduru çok sayıda kadının tek bir tuşla başvurduğu Kadın Destek Uygulaması'nda (KADES) değişikliğe gidildi. Şimdiye dek 6 dilde hizmet veren KADES’e aralarında Kürtçe’nin de olduğu 5 yeni dilin daha ekleneceği duyuruldu.

İçişleri Bakanlığı Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi (GAMER), geçtiğimiz gün başkent Ankara’da gazetecilere tanıtıldı. Aile içi ve kadına karşı şiddetle ilgili olarak devam eden çalışmalara ilişkin detaylı bilgilerin verildiği programda İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, GAMER bünyesinde yer alan Elektronik İzleme Merkezi’nin kapılarını da basın mensuplarına açtı.

KÜRTÇE DAHİL 5 DİL DAHA EKLENECEK

Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Şube Müdürü Sibel Özdemir, Türkiye genelinde kadına yönelik şiddetle ilgili yapılan çalışmaların yer aldığı bir sunum yaptı. Sunumda KADES'in içeriği ve arayüzü ile ilgili gelişmeler hakkında bilgi veren Özdemir, şu anda Türkçe dahil olmak üzere 6 dilde sunulan hizmetin yakın tarihte Almanca, İspanyolca, Kürtçe, Özbekçe ve Kırgızca’nın da dahil edilmesiyle 11 dile ulaşacağını duyurdu.

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