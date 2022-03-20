Kadın çiftçilere kooperatif eğitimi

Demirciler Gelincik Kadın Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Emine Özdoğan, kooperatif fikrinin köy muhtarından çıktığını belirterek, “Muhtarımız Mehmet Baran ‘bir kooperatif kuralım Cumhurbaşkanımız tarafından da destekleniyor ve istenen bir şey. Ne dersiniz?’ diye sordu. Ben de hiç düşünmeden kadınlarımızı tanıdığım için teklifi kabul ettim. Geçen yıl şubat ayında hep birlikte yola çıktık. 7 kurucu ortakla başladık bu işe. Ondan sonra 47 ortak hep birlikte çalışmalarımızı yapıyoruz” dedi.