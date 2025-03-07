Kadınların yüzde 43,9’u psikolojik şiddete uğruyor

Moodist Psikiyatri ve Nöroloji Hastanesi Klinik Psikolog Nilsu Yavuzer, kadınların yüzde 43.9’unun psikolojik şiddete maruz kaldığını söyledi.
8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde kadınların uğradığı psikolojik şiddet rakamları, korkutucu bir tabloyu gözler önüne serildi. Bir annenin yaşadığı psikolojik şiddet çocuğunu, kadının yaşadığı psikolojik şiddet kültürel normları, sosyal hayatı, aile ilişkilerini ve hatta ekonomik üretkenliği etkileyerek hayata dair tüm süreçleri sekteye uğratıyor.
SADECE ADLİ VAKA GÜNDEM OLUYOR
Şiddetin toplumda adli vaka olarak anıldığında gündem olduğunu belirten Psikolog Yavuzer, “Kadına şiddet konusu, can kayıplarıyla anıldığı için şiddetin sadece fiziksel yüzü görünür kılınıyor. Hâlbuki kişilerin hayatında ciddi olumsuz etkilere neden olan psikolojik şiddet oranları, küçümsenmeyecek kadar fazla” diye konuştu. Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü’nün ulusal düzeyde yaptığı araştırmaya dikkat çeken Yavuzer, “Çalışmaya göre ülkemizde kadınların yüzde 43,9’u psikolojik şiddete maruz kalıyor. Bu sonuç bizlere psikolojik şiddetin en az diğerleri kadar dikkate alınması gerektiğini gösteriyor. Çünkü yaşanan şiddet fiziksel olarak iz bırakmasa da ilk olarak aile içine yani kadının anne rolüne etki ediyor” diye konuştu.
ÇOCUK DOĞRUDAN ETKİLENİYOR
Kadınların psikolojik şiddete erkeklerden daha fazla maruz kaldığına vurgu yapan Yavuzer, bu şiddetten çocukların ise doğrudan etkilendiğini söyledi. Yavuzer, “Anne olmak, bebeği doğurmanın ötesinde birçok zorlayıcı süreci de içinde barındırıyor. Psikolojik şiddet görmüş veya görmekte olan kadınların sadece kendi ruh sağlığını değil aynı zamanda çocuklarıyla kurdukları bağ ve ebeveyn tutumlarını da derinden etkiliyor” ifadelerini kullandı. Yavuzer, psikolojik şiddet konusunda toplumsal farkındalığın artması gerektiğini vurguladı.