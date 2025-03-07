Kadınların yüzde 43,9’u psikolojik şiddete uğruyor

Şiddetin toplumda adli vaka olarak anıldığında gündem olduğunu belirten Psikolog Yavuzer, “Kadına şiddet konusu, can kayıplarıyla anıldığı için şiddetin sadece fiziksel yüzü görünür kılınıyor. Hâlbuki kişilerin hayatında ciddi olumsuz etkilere neden olan psikolojik şiddet oranları, küçümsenmeyecek kadar fazla” diye konuştu. Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü’nün ulusal düzeyde yaptığı araştırmaya dikkat çeken Yavuzer, “Çalışmaya göre ülkemizde kadınların yüzde 43,9’u psikolojik şiddete maruz kalıyor. Bu sonuç bizlere psikolojik şiddetin en az diğerleri kadar dikkate alınması gerektiğini gösteriyor. Çünkü yaşanan şiddet fiziksel olarak iz bırakmasa da ilk olarak aile içine yani kadının anne rolüne etki ediyor” diye konuştu.