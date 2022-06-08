Karadeniz'de tahıl koridoru açılacak mı?: Bakan Çavuşoğlu 'Planı uygulanabilir görüyoruz' dedi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile ortak basın toplantısında konuştu.

#CANLI Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Lavrov ile ortak basın toplantısı düzenliyor.

https://t.co/vdCuEwVsu4 — Yeni Şafak (@yenisafak) June 8, 2022

Açıklamadan öne çıkan başlıklar şöyle:

Savaşta 3.5 ayı geride bıraktık savaşın yol açtığı insani kayıpların giderek artığını üzülerek görüyoruz. Türkiye'nin savaşın başsından beri ortaya koyduğu ilkeli tutum herkesin malumu. Savaşın sona erdirilmesi için yoğun çaba harcadık ve harcamaya devam ediyoruz.

Biz hala bu tutumuzu koruyoruz savaşın müzakereler yolu ile sone erdirilmesi insanlığın yararına olur. Bu görüşümü açık bir şekilde Lavrov ile paylaştım. Son günlerde müzakerelere dönme konusunda bir zeminin olabileceğini görüyoruz biz de bu konuda üzerimize düşeni yapmaya hazırız.

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KARADENİZ'DE TAHIL KORİDORU AÇILIR MI?

En öncelikli konu Ukrayna ve Rusya'ya ihraç edilecek ürünlerin önündeki engellerdir. Ukrayna tahılının piyasaya ihraç edilebilmesi için çeşitli planlar ortaya çıktı. BM'nin Türkiye Rusya Ukrayna arasındaki bir mekanizmayı içeren planı makul buluyor ve uygulanabilir görüyoruz.

Ukrayna ve Rusya'nın da bu planı kabul etmesi gerekiyor. Bunun için İstanbul'da görüşülebileceğini belirttik. Dünyanın hem Ukrayna hem de Rusya'dan ihraç edecek ürünlere ihtiyacı var ve bunun önünün birlikte açılması gerektiğini söylüyoruz.

Teknik düzeyde hazırlıkların tamamlanması ve bu mekanizmanın hayata geçirilmesinin faydalı olduğunu düşünüyoruz.

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"TERÖR ÖRGÜTLERİNE MÜSADE EDİLMEMELİ"

Suriye ve Libya'daki gelişmeleri de ele aldık. Farklı görüşlerimiz olsa da Rusya birlikte çalıştığımız bir ülkedir. Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunması gerektiğini bir kez daha vurguladık ve terör örgütlerine müsaade edilmemesi gerekiyor.

Kafkasya'da Ermenistan ile normalleşmeyi de ele aldık. Bu konuda Rusya'ya verdikleri, destekten dolayı teşekkür ediyoruz. Afganistan ve orta Asya'da işbirliğimizi nasıl gelişiriz konularını da ele aldık.

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Görüşmelere devam edeceğiz ayrıca karşılıklı ziyaretler ile bu konuları ele almaya devam edeceğiz. Önceliğimiz Ukrayna'daki barışın kalıcı olarak tesis edilmesi. Bu ziyareti için Lavrov'a teşekkür ediyorum.

AA

LAVROV: GEMİLERİN ÇIKIŞINI ENGELLEMİYORUZ

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un açıklamaları şöyle:

Öncelikle dostlarımıza teşekkür etmek istiyorum. Çok faydalı bir görüşme oldu. Tabi ki burada iki ülkenin arasındaki ilişkiler olgunluk seviyesine ulaştı. Karşılıklı fayda var ve bu da ilişkilerimizin temelini oluşturuyor.

Çok daha fazla müzakere yapılacak Fikirlerimizi paylaşıyoruz. Ticaret hacmimiz ikiye katlandı. Yılın bu sürecinde 14 milyar dolara yükseldi ve ticaret konusunda büyük bir potansiyelimiz var kendi para birimlerimizi kullanarak bunu artırabiliriz. Enerji konusu da değindik bu hususta Akkuyu santralinin inşası Devam ediyor. Planlar uygulanıyor.

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Tabii ki uluslararası gündem de konuşuldu Ukrayna meselesini ele aldık burada hâlihazırda ortada olan zorlukları dile getirdim. Bir takım sorunlar var bunlar ülkemizin güvenliğine tehdit teşkil ediyor. Bir takım güvenlik endişelerimiz oldu askeri operasyonumuz hakkında bilgi verdim. Yapmaya çalıştığımız şey minimum sivil hasarı ile bu operasyonu bitirmek ve Rus vatandaşlarını korumak.

"GIDA GÜVENLİĞİ KRİZİ SAVAŞTAN KAYNAKLANMIYOR"

Gıda güvenliği krizi bu savaştan kaynaklanmıyor. Bu durumun bir gıda krizine yol açacağını söylemek doğru olmaz. Türk meslektaşımın çabaları hayati öneme sahip kendileri ellerinde gelenleri yapıyorlar ki gemiler limandan çıkabilsin.

Basında buradaki insanları esir tuttuğumuz söyleniyor bu doğru değil biz sürekli insani yardım koridorları açıyoruz. İsteyen herkes bu koridorları kullanarak hareket edebilir. Bir takım mayın temizleme operasyonlarımız var.

Zelenski "Bize silah verin gemilere karşı kullanabiliriz" dedi bu Ukrayna'nın hedefini açıkça ortaya koymaktadır.

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Eğer Ukrayna hazırsa biz de hazırız. Bu konunun detaylarını Türkiye ile de görüşüyoruz. Bu ufak bir sorun herhangi bir engel görmüyoruz. Onları engellemiyoruz. Ukrayna her zaman bunu rahatsız edici bir mesele olarak gündeme getiriyor.

İHA

SURİYE, ORTA DOĞU VE FİLİSTİN MESELESİ

Suriye konulu görüşmemiz üzerinde çalışıyoruz. Bir sonraki toplantı temmuz ayında Nur Sultan'da olacak.

Aynı zamanda geçtiğimiz hafta da Cenevre’de bir toplantı yaptık anayasa komitesi ile bir araya geldik bu mesele de gündeme geldi. Güney Kafkasya’da nasıl çalışabiliriz bunu da konuştuk.

İkinci görüşme en kısa sürede gerçekleşecek ve yakında bu görüşmenin tarihini de açıklayacağız.

Ortadoğu'yu da konuştuk bu çok karmaşık bir mesele elimizden gelen her şeyi, yapıyoruz. Ülkeler Filistin ve İsrail arasındaki görüşmeleri destekliyor. Ancak bazı güçler bir takın suni engeller çıkarıyor. Bu pozitif bir sonuca yol açmaz.

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Sayın Çavuşoğlu Libya'da görüş ayrılıklarımızın olduğunu belirtti. Her konuyu görüştük görüş ayrılıklarımız olsa da ortak noktada buluşabiliriz çünkü birbirimize saygı duyuyoruz. Hedefimiz iş birliğini artırmak bu iki halkın faydasına olacaktır bu konuda kararlıyız.

"KARADENİZ'DE MONTRÖ SÖZLEŞMESİNE UYMAK ZORUNDAYIZ"

Daha önce burada tahıl ürünlerinin ihracatı konusunda Rus tarafı gerekli adımları attı, üzerimize düşen her şeyi yaptık. Buğdayın çıkması için güvenliğin sağlanması için Türk dostlarımız ile çalışmaya hazırız.

Zelenski'nin yaptığı açıklamalar önemli bir rol oynuyor kendisi mayınların temizlenmesine karşıyı top onların sahasında şu anda.

Biz gerekli adımları atma konusunda kararlıyız ve İstanbul’da yapılması planlanan görüşme çok önemli. Bu sorunu çözebilmek için kendi limanlarını mayınlardan temizlemeli ancak bu gerçekleştikten sonra gemiler rahatlıkla hareket edebilir. İki lider arasındaki görüşme konusunda ise Zelenski bir toplantı talep ediyor ama sürekli pozisyonunu değiştiriyor.

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Kendisi Rus askerlerinin çekilmesini ön koşul olarak belirtti. Sürekli pozisyonunu değiştiriyor. Bu yüzden şunu vurgulamak istiyorum top Ukrayna tarafının sahasında.

Nisandan bu yana müzakere pozisyonlarını değiştirdiler. İstanbul’da bazı sözler verdiler birtakım adımlar atmaları gerekiyordu. Nisanın ortasında bir taslak sunduk ama ne yazınki cevap alamadık.