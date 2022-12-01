Karamollaoğlu'dan ortaklarını kızdıracak LGBT açıklaması: Aile bir kadın bir erkek ve çocuklardan meydana gelir

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, partisinin genel merkezinde gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını cevapladı. Karamollaoğlu, "AK Parti’nin başörtüsü ile ilgili anayasa değişikliği teklifi gelirse tutumunuz ne olacak?" sorusu üzerine aileyi korumakla mükellef olduklarını söyledi.

"AİLE BİR KADIN VE BİR ERKEKTEN MEYDANA GELİR"

Geçtiğimiz dönemde, ittifak ortaklarının aksine İstanbul Sözleşmesi’ne karşı olduklarını açıklayan Karamollaoğlu'dan dikkat çeken bir açıklama daha geldi. LGBT dayatmasına karşı çıkan Karamollaoğlu, aile kavramına vurgu yaparak şu açıklamada bulundu:

"Aile bir kadın bir erkek ve çocuklardan meydana gelir. Bu şekilde getirsinler itiraz etmeyiz."

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