Türk-Alman Savunma Zirvesi güvenlik için buluşuyor
4. Türk-Alman İş Konferansı, Türkiye ile Almanya arasındaki savunma ve güvenlik alanındaki stratejik iş birliği gündemi ile Ankara’da toplanıyor. NATO, savunma sanayii, kritik altyapı, tedarik zincirleri ve yapay zekâ başta olmak üzere iki ülke arasındaki yeni güvenlik mimarisinin ele alınacağı zirve “Türkiye ile Almanya arasında ikili savunma ittifakı mı?" sorusunu gündeme getirdi.
Türkiye ve Almanya’dan iş dünyası, kamu kurumları ve savunma sanayii temsilcilerini bir araya getirecek 4. Türk-Alman İş Konferansı, 13 Ekim’de Ankara’daki TOBB Kuleleri’nde gerçekleştirilecek. Bu yılki konferansın önceki toplantılardan farklı olarak ağırlık merkezini savunma ve güvenlik oluşturuyor. Konferansın en dikkat çekici bölümü, oturumlar sonunda gerçekleştirilecek üst düzey toplantılar. “Ortaya çıkan yeni güvenlik mimarisi nedir ve sanayi ortakları kimler olacak?” başlıklı oturumda TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Savunma Sanayii Başkanlığı Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, TOBB Savunma Sanayii Meclisi Başkanı Ahmet Akyol, NATO’dan Alman Tuğgeneral Thomas Lowin ve Almanya’nın Ankara Büyükelçisi Sibylle Katharina Sorg bir araya gelecekler.
ORTAK ÜRETİM VE SAVUNMA SANAYİİ
Konferansın ilk bölümünde Türkiye ve Almanya savunma sanayileri arasındaki ortak üretim ve teknoloji iş birlikleri değerlendirilecek. Dresselhaus Çetin, Mubea ve Evonik gibi kuruluşların temsilcilerinin katılacağı oturumda, iki ülke şirketlerinin yalnızca tedarikçi-müşteri ilişkisi yerine, ortak değer ve üretim modelleri geliştirmesi tartışılacak. Ardından KNDS Germany, Koluman ve RENK Germany temsilcileri, askeri mobilite ve taktik platformlar konusunda mevcut ve gelecekteki iş birliği imkânlarını ele alacaklar. Öğleden sonraki bölümde ise savunma sanayii iş birliklerinin önündeki sorunlar masaya yatırılacak. Carl Zeiss Türkiye CEO’su Christian Martin, HAVELSAN Genel Müdürü Mehmet Akif Nacar, TOBB ETÜ’den Prof. Dr. Haldun Yalçınkaya ve Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Askerî Ataşesi Adam Grzymkowsky bu başlık altında görüşlerini paylaşacak.
Konferansın gündemi savunma sanayii ile sınırlı kalmayacak. Tedarik zincirlerinin dayanıklılığı ve kritik altyapıların güvenliği, Türkiye ve Almanya açısından giderek önem kazanan başlıklar arasında yer alacak.
Temmuz ayında Ankara’da gerçekleşen tarihi NATO Zirvesi’nin ardından Almanya ve Alman kurumları Türkiye ile savunma sanayii alanında Türkiye ile yeni bir iş birliği süreci için çalışmalara başlamışlardı. Ankara’daki Türk Alman Savunma Zirvesi'ne Almanya ve Türkiye’den bir çok sürpriz ismin katılması bekleniliyor.