Her yıl 1,5 milyar ton çöpe gidiyor: Cumhurbaşkanı Erdoğan gıdayı milli güvenlik meselesi ilan etti

Dünya Gıda Forumu Açılış Töreni için hazırladığı video mesajında dünyadaki israfa dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, gerçekleştirdikleri çalışmalarla kazanımlar elde ettiklerini ve güvenli gıdaya erişimi sadece bir arz meselesi olarak değil, milli güvenliğin temel unsuru olarak gördüklerini söyledi.

"Dünya Gıda Forumu’nun insanlık için hayırlara vesile olmasını diliyorum"

Konuşmasına devlet ve hükümet başkanlarını, genel direktörü ve katılımcıları selamlayarak başlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "’Bugün, Yenilik Yap, Yarını Besle’ temasıyla düzenlenen Dünya Gıda Forumu’nun insanlık için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Forumun tertiplenmesinde emeği geçen Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Teşkilatı başta olmak üzere tüm paydaşlara teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

"Güvenli gıdaya erişimi milli güvenliğimizin temel unsuru olarak görüyoruz"

İklim değişikliği, çevrenin korunması ve gıda güvenliği gibi kritik alanlarda gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmanın derdinde olduklarını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bir yanda kuru ekmek bulamayan milyonların yaşam mücadelesine tanık olurken, diğer yanda gıda israfının arttığı bir dünyada ne barıştan, ne huzurdan, ne de refahtan bahsedebiliriz. Türkiye olarak bu gerçekten hareketle güvenli gıdaya erişimi sadece bir arz meselesi olarak değil, milli güvenliğimizin temel unsuru olarak görüyor, bu yönde adımlarımızı atıyoruz. Atalarımızın yaptığı gibi nimeti kıymet olarak gören anlayışı tesis etmenin gayretindeyiz. Küresel raporlara göre, gıda israfının en büyük payı yüzde 60 oranında evlerde, yani tüketici aşamasında gerçekleşiyor. Dünyada her yıl üretilen 1,5 milyar ton civarında gıda ya kaybediliyor ya da israf ediliyor. Bu nedenle üretimde ve verimlilik kadar gıda kaybı ve israfıyla mücadeleye bilhassa önem veriyoruz. 2020 yılında başlattığımız ’Gıdanı Koru Sofrana Sahip Çık’ girişimi çok kısa sürede büyük aşama kaydetti. Ekmek israfını önleme kampanyamız suretiyle ekmek israfını yüzde 18 azalttık. Eşim Emine Erdoğan’ın öncülüğünde 9 yıl önce başlatılan Sıfır Atık Hareketi vasıtasıyla bu alanda küresel farkındalığa katkı sağlıyoruz. Bu yıl 9-20 Kasım tarihlerinde Antalya’da düzenleyeceğimiz COP31 sırasında tecrübelerimizi uygulamalara dönüştürecek adımları planlıyoruz. Yine COP31 sırasında Turkuaz Bağlantı Girişimi’miz ile gıda güvenliğini ve iklim taahhütlerini ortak bir zeminde buluşturmayı hedefliyoruz" diye konuştu.

"Dr. Mehdi Eker’e desteklerinizi bekliyoruz"

Dünya Gıda Forumu’nun insanlık için hayırlara vesile olmasını temennisinde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu ifadelere yer verdi:

"BM Gıda ve Tarım Teşkilatı Orta Asya Alt Bölge Ofisi’ne ev sahipliği yapan bir ülke olarak teşkilatın genel direktörlüğü seçimleri için adaylığımızı açıklamış bulunuyoruz. Ülkemizde uzun yıllar Tarım Bakanlığı görevini başarıyla yürüten Dr. Mehdi Eker’e desteklerinizi bekliyoruz. Bu düşüncelerle Dünya Gıda Forumu’nun başarılı geçmesini diliyor, istişarelerimizin tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını temenni ediyor, sizleri bir kez daha muhabbetle, saygıyla selamlıyorum."

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