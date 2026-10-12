Özgür Özel'in 'çelenk' merasimi alay konusu oldu: Kırmızı halı üstünde yürüyüp denize fırlattılar

Bakan Göktaş fon iddialarını yanıtladı: 'Bakan olarak erişemediğim bilgilere Ümit Özlale nasıl ulaştı?'

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, fon soruşturması kapsamında babası Hasan Özdemir’in de işlem yapan isimler arasında olduğu iddiasına ilişkin açıklamalarda bulundu. NTV canlı yayınında konuşan Göktaş, iddiayı araştırmak için ilgili kurumlarla görüştüğünü ancak işlem ayrıntılarına erişemediğini söyledi. SPK, TMSF ve Borsa İstanbul ile iletişime geçtiğini belirten Göktaş, babasının kimlik numarası üzerinden yapılan sorgulamada adına böyle bir işlem bulunmadığı bilgisini aldığını ifade etti. Göktaş, Yeni Parti’li Ümit Özlale’nin elindeki bilgilere kendisinin ulaşamadığını savunarak, “Ümit Özlale’nin elinde olan bilgiyi, belgelere ben erişemememe rağmen, verdiği dosya bilgisi üzerinden ancak sınırlı bir bilgiye erişebildim, bu ülkenin bir bakanı olarak” dedi.