Özgür Özel'in 'çelenk' merasimi alay konusu oldu: Kırmızı halı üstünde yürüyüp denize fırlattılar
Mudanya Mütarekesi’nin 104. yıl dönümü kutlamaları kapsamında Bursa’da düzenlenen programda Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel’in kırmızı halı üzerinden denize çelenk fırlattığı anlar sosyal medyada gündem oldu.
Bursa’nın Mudanya ilçesinde, Türk tarihinin önemli dönüm noktalarından biri olan Mudanya Mütarekesi’nin 104. yıl dönümü çeşitli etkinlikler ve resmi törenlerle kutlandı. İlçe protokolü ve vatandaşların katılım sağladığı kutlama programına Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel de katıldı.
Programda bir konuşma gerçekleştiren Özgür Özel, törenin ve ödül takdimlerinin ardından barışı simgeleyen zeytin çelenklerinin denize bırakılması merasimine katıldı. Kırmızı halı üzerinde deniz kıyısına gelen Özel, hazırlanan zeytin çelengini denizle buluşturdu.
Çelenk bırakma merasimi esnasında kaydedilen görüntüler kısa sürede sosyal medya platformlarında yayılmaya başladı. Özgür Özel’in kırmızı halı üzerinden çelengi denize fırlattığı anlar kameralara anbean yansırken, yaşanan hareketler sosyal medya kullanıcıları tarafından tiye alındı.