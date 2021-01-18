Gündem Karımı silahla kafasından vurdum dedi teslim oldu Kadın beş günlük yaşam mücadelesini kaybetti
3. SAYFA İSTANBUL

'Karımı silahla kafasından vurdum' dedi teslim oldu: Kadın beş günlük yaşam mücadelesini kaybetti

Arnavutköy'de Tacettin Çakan isimli kişinin başından silahla vurduğu eşi Aygül Çakan 5 gündür yoğun bakımda verdiği hayat mücadelesini kaybetti. Arnavutköy Yavuz Selim Polis Merkezi'ne giden Tacettin Çakan, "Karımı silahla kafasından vurdum" diyerek polise teslim olmuştu.

Haber Merkezi DHA
Eşini kafasından vurup polise teslim oldu.
Eşini kafasından vurup polise teslim oldu.

Olay geçen çarşamba gece saatlerinde Arnavutköy'de yaşandı. İmrahor Mahallesi'ndeki evinde eşi Aygül Çakan (48) ile tartışan Tacettin Çakan (48), karısını silahla başından vurdu.

  • Olayın ardından Arnavutköy Yavuz Selim Polis Merkezi'ne giden Çakan, "Karımı silahla kafasından vurdum" diyerek teslim oldu.

Eve çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kadın ambulansla Arnavutköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen Tacettin Çakan tutuklanıp Metris Cezaevi'ne gönderilmişti.

Başından vurularak ağır yaralanan Aygül Çakan ise 5 gündür hastanede yoğun bakım ünitesinde verdiği hayat mücadelesini kaybetti.

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