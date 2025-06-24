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Katar uçakları hava sahasının kapatılması nedeniyle İstanbul Havalimanı'na indi

Katar uçakları hava sahasının kapatılması nedeniyle İstanbul Havalimanı'na indi

12:2624/06/2025, Salı
AA
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Katar uçakları hava sahasının kapatılması nedeniyle İstanbul Havalimanı'na indi
Katar uçakları hava sahasının kapatılması nedeniyle İstanbul Havalimanı'na indi

Katar'ın hava sahasını kapatma kararının ardından ülkenin bayrak taşıyıcı hava yolu şirketi Katar Havayollarına (Qatar Airways) ait 10 uçak, İstanbul Havalimanı'na yönlendirildi.

Katar'ın hava sahasını kapatma kararının ardından ülkenin bayrak taşıyıcı hava yolu şirketi Katar Havayollarına (Qatar Airways) ait 10 uçak, İstanbul Havalimanı'na yönlendirildi.

Edinilen bilgiye göre, İran'ın, Katar'daki ABD üssüne hava saldırısı düzenlemesinin ardından hava sahasını kapatan bu ülkenin hava yolu şirketine ait 10 uçak gece saatlerinde havalimanına ulaştı.



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