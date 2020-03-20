Gündem Kavalaya darbe suçlamasından tahliye kararı
İSTANBUL

Kavala'ya 'darbe' suçlamasından tahliye kararı

15 Temmuz darbe girişimine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında ‘anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme’ suçundan tutuklanan Osman Kavala ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. İstanbul 3. Sulh Ceza Hakimliği söz konusu suç kapsamında, Kavala’nın tutuklu kaldığı süreyi göz önüne alarak tahliye edilmesine karar verdi. Aynı soruşturmada 10 gün önce ‘askeri ve siyasal casusluk’ suçundan tutuklanan Kavala’nın tutukluluğu devam edecek.

Mustafa Sait Özkan Yeni Şafak
Osman Kavala
Osman Kavala

Eski CIA ajanı Henri Barkey ile yoğun irtibatı olduğu yönünde suçlamalar yöneltilen Kavala’yla ilgili bugün önemli bir gelişme yaşandı. Kavala hakkında ‘‘anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme’ suçundan İstanbul 3. Sulh Ceza Hakimliği tarafından tahliye kararı verildi. Söz konusu kararın Ceza kanununa göre ‘anayasal düzeni bozmaya teşebbüs’ suçunun 2 yıllık tutukluluk süresinin dolması nedeniyle verildiği edinilen bilgiler arasında yer aldı.

Darbenin karar sürecine katıldı
GÜNDEM
Darbenin karar sürecine katıldı

SİYASAL VE ASKERİ CASUSLUK SUÇUNDAN TUTUKLU

Gezi Parkı eylemlerine finansman sağlamakla suçlanan Osman Kavala, Şubat ayında görülen Gezi davasının karar duruşmasında beraat etmiş, hükümle birlikte tahliye edilmesine karar verilmişti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 11 Ekim 2019 tarihinde Gezi Parkı davasında tutuklu yargılandığı için savcılık tarafından re’sen tahliye edilen Kavala, ‘anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme’ suçundan 19 Şubat tarihinde gözaltına alınarak tutuklandı. Kavala aynı dosyada 9 Mart tarihinde ayrıca ‘siyasal ve askeri casusluk’ suçu kapsamında da tutuklandı.

AŞTİde panik anları

AŞTİ'de panik anları

​Yolcu İngiltere'den geldiğini söyleyince ortalık karıştı...
Fiyatları arttırmayacaklar

Fiyatları arttırmayacaklar

Bakanlık açıkladı: 8 kolonya üreticisi taahhüt etti.
Darbeden tahliye

'Darbe'den tahliye

​Kavala'nın tutukluluğu devam edecek.
Meclise böyle geldi

Meclise böyle geldi

​Bulgar liderin koruyucu kıyafeti dikkat çekti.
Fıkra gibi

Fıkra gibi

​Sokağa çıkma yasağının uygulandığı Fransa'da polis evsizlere ceza kesti.
Tüm belediyelere talimat

Tüm belediyelere talimat

​​Vatandaşın suyu kesilmeyecek, kiracıdan kira alınmayacak.
Koronavirüse karşı Gazi Caddesi ve Atatürk Meydanı yıkandı

Koronavirüse karşı Gazi Caddesi ve Atatürk Meydanı yıkandı

GiresunBelediyesi bu çalışmalarını vatandaşların yoğun bulunduğu cadde ve sokaklara dataşıdı.
Dikkat çeken ayrıntı

Dikkat çeken ayrıntı

​Trump'ın notları şaşırttı.
Konya BB öğrenciler için eğitici filmler yayınlıyor

Konya BB öğrenciler için eğitici filmler yayınlıyor

50 bölümlük “Bilim Bakalım" filmleri yayınlanıyor.
Hüzünlü cuma

Hüzünlü cuma

Kapıya kadar gelip geri dönmek zorunda kaldılar.
Sınavlara<br>korona arası

Sınavlara
korona arası

​Bakan Selçuk iki sınavın daha ertelendiğini duyurdu.
Koronavirüse karşı ücretsiz çalışırız

Koronavirüse karşı ücretsiz çalışırız

​İBB'nin işten çıkardığı 8 sağlıkçıdan devlete açık çağrı.
Sosyal izolasyon hayatı<br> internete taşıdı

Sosyal izolasyon hayatı
internete taşıdı

Online ders, spor, konser, safari, hatta cenazeler dahi revaçta.
Test sonucu açıklandı

Test sonucu açıklandı

Merih Demiral'ın sağlık durumu belli oldu.
Ölü sayısı bini geçti

Ölü sayısı bini geçti

​İspanya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı hızla artıyor.
ABD'de salgına karşı askeri darbe planı

ABD'de salgına karşı askeri darbe planı

Pentagon, koronavirüse karşı nükleer savaş planına geçiyor​.
Aile hekimlerinden sıkı takip

Aile hekimlerinden sıkı takip

​Yurt dışından gelenleri 14 gün boyunca tek tek arayıp...

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.