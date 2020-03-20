Kavala'ya 'darbe' suçlamasından tahliye kararı

Eski CIA ajanı Henri Barkey ile yoğun irtibatı olduğu yönünde suçlamalar yöneltilen Kavala’yla ilgili bugün önemli bir gelişme yaşandı. Kavala hakkında ‘‘anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme’ suçundan İstanbul 3. Sulh Ceza Hakimliği tarafından tahliye kararı verildi. Söz konusu kararın Ceza kanununa göre ‘anayasal düzeni bozmaya teşebbüs’ suçunun 2 yıllık tutukluluk süresinin dolması nedeniyle verildiği edinilen bilgiler arasında yer aldı.

GÜNDEM Darbenin karar sürecine katıldı

SİYASAL VE ASKERİ CASUSLUK SUÇUNDAN TUTUKLU

Gezi Parkı eylemlerine finansman sağlamakla suçlanan Osman Kavala, Şubat ayında görülen Gezi davasının karar duruşmasında beraat etmiş, hükümle birlikte tahliye edilmesine karar verilmişti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 11 Ekim 2019 tarihinde Gezi Parkı davasında tutuklu yargılandığı için savcılık tarafından re’sen tahliye edilen Kavala, ‘anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme’ suçundan 19 Şubat tarihinde gözaltına alınarak tutuklandı. Kavala aynı dosyada 9 Mart tarihinde ayrıca ‘siyasal ve askeri casusluk’ suçu kapsamında da tutuklandı.