Kayseri'de köpek dövüştüren ve hayvanlara eziyet eden 2 kişiye gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri, 'Köpekleri dövüştürmek suretiyle hayvanlara eziyet' ettiği tespit edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda köpekleri dövüştürdüğü belirlenen E.D. ve İ.Ç. yakalandı.