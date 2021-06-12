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İSTANBUL

Kaza yapan vinç sürücüsü: Güneş vurunca mayıştım

Kuzey Marmara Otoyolu'nda, sürücüsünün direksiyon başında uyuduğu vinç, bariyeri parçalayarak devrildi. Vinç, yaklaşık 20 metre sürüklendikten sonra durabilirken, sürücü kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Kaza yapan vinç sürücüsü "Yola çıktım, güneş vurunca biraz mayıştım. Mayışınca da böyle oldu" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi DHA
Kaza yapan vinç sürücüsü: Güneş vurunca mayıştım
Kuzey Marmara Otoyolu'nda vinç devrildi.

Kaza, Kuzey Marmara Otoyolu Ankara yönünde 07.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fatih Sönmez idaresindeki 34 LZ 0948 plakalı vinç, Kilyos Mevkii'nde kontrolden çıkarak bariyere vurdu. Bariyeri altına alarak parçalayan vinç, daha sonra devrilerek sürüklenmeye başladı.

Vinç, yaklaşık 20 metre sürüklendikten sonra durabildi. Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan sürücü Sönmez, kendi imkanlarıyla dışarı çıktı. Sürücünün haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yüzünde ve kolunda sıyrıklar bulunan Fatih Sönmez'e olay yerinde müdahale ederek bandaj yaptı.

Vinç sürücüsü Fatih Sönmez açıklama yaptı.
DHA
Vinç sürücüsü Fatih Sönmez açıklama yaptı.

Jandarma ekipleri, başka kaza yaşanmaması için çevrede güvenlik önlemi aldı. Vincin devrilmesi nedeniyle 3 şerit trafiğe kapatılırken, Ankara yönüne tek şeritten araç geçişi sağlanıyor. Vincin yoldan kaldırılması için çalışmalar devam ediyor.

Vinç sürücüsü Fatih Sönmez, kazayla ilgili olarak "Yüzümde ve kolumda hafif sıyrıklar var. Kemerburgaz tarafından geliyordum. Yola çıktım, güneş vurunca biraz mayıştım. Mayışınca da böyle oldu" dedi.

Kuzey Marmara Otoyolu'nda vinç devrildi
FOTOĞRAF 10
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Kuzey Marmara Otoyolu 16. viyadüğü Uskumruköy mevkisinde Ankara istikametine seyir halindeki Fatih G. idaresindeki 34 LZ 0948 plakalı vinç, bariyerlere çarptıktan sonra devrildi.
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Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
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Sağlık ekiplerince sürücü Fatih G.'ye olay yerinde ayakta müdahale edildi. Araçta bulunan Sedat A. ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.
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Kaza nedeniyle trafik akışı, tek şeritten kontrollü bir şekilde verildi.
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Kara yolları ekiplerince yolu temizleme çalışmaları sürüyor.
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Kuzey Marmara Otoyolu'nda vinç devrildi
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Kuzey Marmara Otoyolu'nda vinç devrildi
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Kuzey Marmara Otoyolu'nda vinç devrildi
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Kuzey Marmara Otoyolu'nda vinç devrildi
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Kuzey Marmara Otoyolu'nda vinç devrildi
Kuzey Marmara Otoyolu'nda vinç devrildi
Kuzey Marmara Otoyolu'nda vinç aracının devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.


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