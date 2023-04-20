Kılıçdaroğlu'nun kütüphanesinde dikkat çeken kitap: Dersim'in yazılamayan hazin hikayesi

CHP Genel Başkanı ve Yedili Masa'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kitaplığında bulunan 'Dersim'in yazılamayan hazin hikayesi' isimli kitap dikkat çekti.
CHP Genel Başkanı ve Yedili Masa'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz günlerde Kürtler üzerine bir video çekerek Türkiye'de Kürt sorunu olduğunu savunmuştu. Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz akşam ise Alevilik hakkında bir video çekti.
Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Kılıçdaroğlu, kendisinin de Alevi olduğunu belirterek "Hak, Muhammed, Ali inancıyla yetişmiş samimi bir Müslümanım." sözleriyle ilk kez oy kullanacak gençlerden oy istedi.
Kılıçdaroğlu'nun kitaplığında dikkat çeken bir kitap
Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından çok arkasında bulunan kitaplığındaki bir kitap dikkat çekti. Kitaplıkta yer alan 'Dersim'in yazılamayan hazin hikayesi' isimli kitapta 'Dersim katliamı'na yönelik Mustafa Kemal Atatürk'e yönelik iddialar yer alıyor.
Satışta bulunan kitabın tanıtım bülteninde yer alan ifadeler şöyle:
Kılıçdaroğlu'nun videosundaki dikkat çeken diğer kitaplar şöyle:
"Alevilik"
"Başarabiliriz"
"Adalet"
"Bir Avuçtular, Deniz Oldular"