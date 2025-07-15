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KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, 5+1 görüşmelerine katılmak için New York'a gitti

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, 5+1 görüşmelerine katılmak için New York'a gitti

14:1715/07/2025, Salı
AA
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Tatar, New York'a hareket etmeden önce Ercan Havalimanı VİP Salonu'nda düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
Tatar, New York'a hareket etmeden önce Ercan Havalimanı VİP Salonu'nda düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Birleşmiş Milletler ev sahipliğinde Kıbrıs ile ilgili genişletilmiş gayrı resmi 5+1 toplantısı için ABD'nin New York kentine gitti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Birleşmiş Milletler (BM) ev sahipliğinde Kıbrıs ile ilgili genişletilmiş gayriresmi 5+1 toplantısı için ABD'nin New York kentine gitti.

Tatar, New York'a hareket etmeden önce Ercan Havalimanı VİP Salonu'nda düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Kıbrıs'taki taraflar arası müzakerelerin başlayabilmesi için KKTC'ye yönelik direkt uçuş, direkt temas ve direkt ticaret sürecinin başlamasının zorunlu olduğunu belirten Tatar, Rum tarafının olumlu bir atmosfer oluşturmak yerine gerginliği artırdığını ifade etti. Tatar, "Bu durumu uluslararası camia görmeli ve Kıbrıs Türklerine sahip çıkmalıdır." diye konuştu.

Tatar, egemenliklerinden asla taviz vermeyeceklerini ve Kıbrıs Türkü'nün hak ve hukukunu korumak üzere New York'a gittiğini belirterek, Rum tarafının KKTC'de mülk alan şahıs ve şirketlere karşı başlattığı tutuklama kampanyasıyla terör estirdiğini söyledi.

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, bölgedeki gelişmelere BM'nin seyirci kaldığını dile getirerek, Ada'da varılacak bir anlaşmada "barış, huzur ve güvenliğin" ne kadar önemli olduğunu toplantıda muhataplarına ileteceğini ifade etti.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in ev sahipliğinde ABD'nin New York kentinde yarın ve perşembe günü yapılacak Kıbrıs ile ilgili gayriresmi 5+1 toplantısına, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi lideri Nikos Hristodulidis'in yanı sıra garantör ülkeler Türkiye ve Yunanistan'ın Dışişleri Bakanları ile İngiltere'nin AB'den sorumlu bakanının katılması bekleniyor.

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