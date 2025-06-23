Kocaeli'de 350 çocuk için toplu sünnet şöleni yapıldı: Oyun alanları kuruldu

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde 350 çocuk için toplu sünnet şöleni düzenlendi.

Cami Mahallesi'nde kapalı pazar yeri Darıca Belediyesi tarafından çocuklar için süslendi, sünnet olacak çocuklara çeşitli oyun alanları hazırlandı.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanvekili Hasan Soba, şölende yaptığı konuşmada, güzel, anlamlı bir organizasyon gerçekleştiren Darıca Belediyesi ekibine teşekkür etti.

Belediyeler olarak sadece ulaşım, altyapı hizmeti vermediklerini ifade eden Soba, sünnet organizasyonlarından tiyatroya kadar pek çok hizmetle vatandaşın yanında olduklarını aktardı.

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık ise sünnet şöleninin ilçenin önemli geleneklerinden birisi olduğunu ifade ederek, 350 çocuğu hayatının en önemli dönüm noktasında yalnız bırakmamak, onları sevindirmek ve günü bayram havasında yaşatmak istediklerini söyledi.

Bıyık, "Kültürümüzde sünnet sadece bir merasim değil, aynı zamanda çocuklarımızın delikanlılığa ilk adım attığı gündür. Bu nedenle onların bu heyecanına ortak olmak, yüzlerini güldürmek bizim için sadece bir görev değil gönül işidir." diye konuştu.

Konuşmaların ardından çocuklara çeşitli hediyeler verildi, Hacivat-Karagöz, illüzyon ve çeşitli animasyon gösterileriyle program devam etti.



