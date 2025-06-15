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Vakıflar Genel Müdürlüğü 41 çocuk için toplu sünnet şöleni gerçekleştirdi

Vakıflar Genel Müdürlüğü 41 çocuk için toplu sünnet şöleni gerçekleştirdi

23:1915/06/2025, Pazar
AA
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Çocuklara bisiklet ve çeşitli oyuncakların hediye edildiği etkinliğe, AK Parti Ankara milletvekilleri Orhan Yegin ve Ahmet Fethan Baykoç ile Ankara Vakıflar Bölge Müdürü Gökhan Bahçecik de katıldı.
Çocuklara bisiklet ve çeşitli oyuncakların hediye edildiği etkinliğe, AK Parti Ankara milletvekilleri Orhan Yegin ve Ahmet Fethan Baykoç ile Ankara Vakıflar Bölge Müdürü Gökhan Bahçecik de katıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü, Ankara’da 41 çocuğun katıldığı toplu sünnet şöleni düzenledi. Sünnet kıyafetli çocuklar konvoy eşliğinde şehir turuna çıkarılırken, etkinlikte dualar okundu ve ailelere ikramda bulunuldu. Etkinlik, Osmanlı vakıflarının hayır şartları doğrultusunda gerçekleştirildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü, Ankara'da 41 çocuk için toplu sünnet şöleni gerçekleştirdi.

Vakıflar Genel Müdürlüğü, Osmanlı döneminde kurulmuş vakıfların vakıf senetlerinde yer alan hayır şartlarını yerine getirmeye devam ediyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünün katkılarıyla gerçekleştirilen şölende, sünnet kıyafeti giyen 41 çocuk, klasik arabalar ve Vakıflar Genel Müdürü Sinan Aksu'nun makam aracının olduğu konvoy ile şehir turuna çıkarıldı. Duaların da okunduğu şölende ailelere ikramlarda bulunuldu.


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