Konya'da Rus vatandaşı Elena Müslüman oldu

Konya’nın Seydişehir ilçesinde yaşayan Rusya vatandaşı Elena Fedorenko, düzenlenen ihtida töreniyle İslam dinini seçerek Müslüman oldu. Fedorenko, “Elisa” ismini aldı.
Konya’nın Seydişehir ilçesinde yaşayan Rusya vatandaşı Elena Fedorenko, düzenlenen ihtida töreninde Kelime-i Şehadet getirerek Müslüman oldu. Kendi isteğiyle İslam’ı seçen Fedorenko, “Elisa” ismini aldı.
Seydişehir İlçe Müftülüğü binasında düzenlenen törende, İlçe Müftü Vekili Enes Aktaş, Şube Müdürü Oktay Siram ve İlçe Vaizi Ali Akbıyık hazır bulundu. Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başlayan törende Elisa Hanım, kelime-i şehadet getirerek Müslüman oldu.
Törenin ardından Elisa’ya Kur’an-ı Kerim, ilmihal kitabı ve ihtida belgesi hediye edildi.