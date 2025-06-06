2 milyon Müslüman hacı oldu

Kutsal topraklarda hac ibadetini yerine getiren yaklaşık 2 milyon Müslüman, Arafat’ta vakfeye durarak dualar etti. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın yaptığı vakfe duasında Filistin başta olmak üzere tüm mazlum coğrafyalar için yakarışta bulunuldu.





CEBEL-İ RAHME’DE YOĞUNLUK YAŞANDI

Aralarında Türk vatandaşlarının da yer aldığı hacılar, önceki gün saat 16.30'dan itibaren kafileler halinde Mekke’nin 25 kilometre doğusundaki Arafat’a ulaştı. Geceyi Kur’an-ı Kerim okuyarak, namaz kılıp dua ederek geçiren hacılar, sabah namazını da Arafat’ta eda etti. Namaz sonrası Türk hacılar, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın irşat programına katıldı. Bazı hacılar ise Cebel-i Rahme’ye çıkarak dua etti. 45 dereceyi aşan sıcaklıkta, dağın çevresinde yoğunluk yaşandı. Öğle ve ikindi namazlarının cem-i takdim ile kılınmasının ardından Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş vakfe duasını yaptı. Erbaş'ın duasına Türk hacılar hep birlikte ‘Amin’ dedi.





"ŞİMDİ HER BİRİNİZ HACI OLDUNUZ"

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Arafat Meydanı'nda 14 asır önce Hz. Muhammed'in vakfe yapıp, hutbe okuyup, dua ettiği gibi aynı iman ve aynı heyecanla vakfe yapıp dua ettiklerini belirtti. Ali Erbaş, duasında Türkiye’nin ve İslam beldelerinin her türlü kötülükten ve afetten korunmasını diledi; güvenlik güçlerine zafer, millete ise birlik ve dirlik temennisinde bulundu. Erbaş, duasında

şunları söyledi: "Savaşlar, krizler, bunalımlar, insanlığı çepeçevre kuşattı. Gözü dönmüş zalimler, dünyayı kasıp kavuruyor. Nimetlerle donattığın yeryüzünde minicik bebekler açlıktan ölüyor. Anneler evlatsız, babalar çaresiz kalıyor. Mazlumlara imdat eyle Allah'ım. İslam beldelerinden acı, gözyaşı ve feryatlar yükseliyor. Filistin'de ve daha nice mazlum diyarlarda kardeşlerimiz akılalmaz zulümlere maruz kalıyor. Mazlumların ahını zalimlerde bırakma Allah'ım. Gazze'de diri diri yakılan masumların feryadı vicdanları dağlıyor. Zalimlerin zindanlarında biçare Müslüman kadınların imdat çığlıkları yürekleri parçalıyor. Ayaklarımızı yolunda sabit kıl ve kafir toplumlara karşı bize yardım eyle. Zalimleri ve destekçilerini kahr-u perişan eyle. Hainleri rezil rüsva eyle. Canileri, soykırımcı haydutları ve kurdukları şer düzenlerini yer ile yeksan eyle Allah'ım." Erbaş sözlerini, “Allah’ın lütfu ve inayetiyle her biriniz hacı oldunuz elhamdülillah. Allah mübarek eylesin. Şimdi helalleşelim. Dualaşma ve kucaklaşma zamanı” diyerek noktaladı.





ŞEYTAN TAŞLANACAK

Vakfenin ardından akşam saatlerinde Arafat'tan ayrılan hacılar, daha sonra Müzdelife'ye geçti. Burada akşam ve yatsı namazlarını yatsı vaktinde birleştirerek "Cem-i tehir" kılan hacılar, Müzdelife vakfesini yaptı. Hacılar, bugün "Büyük şeytana" 7 taş atacak. Kurban kesimi ve tıraş olmalarının ardından ihramdan çıkarak, ilk fırsatta farz olan ziyaret tavafı ve haccın sa'yini ifa edecekler.



