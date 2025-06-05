Haccın en önemli görevi olan 'vakfe' tamamlandı: Milyonlarca hacı adayı gözyaşlarıyla dua etti
Nisa Nur Çavuşoğlu
14:535/06/2025, الخميس
G: 5/06/2025, الخميس
Diğer
Yeni Şafak
Sonraki haber
Haccın en önemli rüknü olan müzdelife vakfesine katılan kutsal topraklardaki Müslümanlar, hac vazifelerinin büyük bir kısmını tamamladı
Haccın en önemli rüknü olan vakfe için Arafat'ta bulunan hacı adayları, Hazreti Adem ile Hazreti Havva'nın yeryüzünde buluştuğu ve ilk tövbenin kabul edildiği Cebel-i Rahme'de yoğunluk oluşturdu. Öğlen namazından sonra yapılan vakfe duasına 'amin' diyen hacılar hac vazifelerinin büyük bir bölümünü tamamlamış oldu. Vakfe duasını yapan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Gazze'deki yaşanan zulme dikkat çekerek ensar-muhacir kardeşliği vurgusuyla "Müminler ancak kardeştir” buyurdun. Biz kardeşlik hukukunu hakkıyla yerine getiremedik. Muhacirlere, mültecilere kucak açtık ama zulmü engelleyemedik. Bizi ve kardeşlerimizi bağışla." ifadelerini kullandı. Arafat duasının ardından Müzdelife bölgesine intikal edecek hacı adayları, burada şeytan taşlamak için 49 taş toplayarak kalan görevlerini tamamlayacak.
İslam'ın şartlarından Hac ibadetini yerine getirmek için Suudi Arabistan'da bulunan hacı adayları Mekke'nin 25 kilometre doğusundaki Arafat'ta Vakfe Duası'na katılar hac vazifesinin büyük bir çoğunluğunu yerine getirdi.
Vakfe duasında ensar-muhacir vurgusu
Öğle ve ikindi namazlarının birleştirilerek (cem-i takdim) kılınmasının ardından Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş Vakfe duası yaptı.
“Müminler ancak kardeştir” buyurdun. Biz kardeşlik hukukunu hakkıyla yerine getiremedik. Muhacirlere, mültecilere kucak açtık ama zulmü engelleyemedik. Bizi ve kardeşlerimizi bağışla. İnananlarla ilgili kalbimizde hiçbir kötü duygu, kin ve düşmanlık bırakma. Rahmetinle kalplerimizi telif eyle Allah’ım!
İslam beldelerinden acı, gözyaşı ve feryatlar yükseliyor. Mazlumların ahını zalimlerde bırakma Allah’ım.
Ey insanı en şerefli varlık olarak yaratan Rabbimiz!
Bize verdiğin imkânları, senin rızana uygun kullanmayı bizlere nasip eyle.
Bizi yeryüzünde imar ve ıslah için çalışan, iyiliği emreden, kötülükle mücadele eden hayırlı bir ümmet olarak muvaffak eyle Allah’ım!
Çocukların, kadınların, bütün insanların, korkusuz, kaygısız ve güven içinde yaşayacağı, açlığın, sefaletin, kan ve gözyaşının olmadığı bir dünya için, yeryüzünde yeniden iyiliği hâkim kılmak için çalışmayı bize nasip eyle. Bu uğurda kudretinle bizleri muktedir eyle Allah’ım!
Ey kalplerimize hükmeden Rabbimiz!
Tevfikini bizlere refik eyle! Kalplerimizi senin razı olduğun yöne çevir. Dünyanın geçici sevgisiyle kalplerimizi meşgul eyleme; ebedi ahiret hayatının kalıcı sevgisini kalbimize nakşet. Gönüllerimizi kin, nefret, kıskançlık, kibir, riya gibi her türlü kötülükten arındır. Muhabbet, rahmet ve şefkatle kalbimizi tezyin eyle Allah’ım!
Huzuruna durduğumuz Arafat’ta marifete ermeyi, kendimizi bilmeyi ve Seni hakkıyla tanımayı, Müzdelife’de rızana kavuşup şuurlanmayı, Mina’da sevgine ulaşmayı, Cemerat’ta nefsani ve şeytani bütün düşünce ve duygularımızı taşlamayı, kurbanla sana yakınlaşmayı bizlere nasip eyle Allah’ım!
Gün batmadan, Arafat’a veda etmeden affeyle günahlarımızı Allah’ım!
Gün batmadan, Arafat’a veda etmeden setreyle ayıp ve kusurlarımızı Allah’ım!
Gün batmadan, Arafat’a veda etmeden def eyle keder ve sıkıntılarımızı Allah’ım!
Yıllardır hac hasretiyle yanıp tutuşan, gözyaşları içinde; “Bana da hac ibadetini nasip eyle Allah’ım!” diye yalvaran kardeşlerimizi de davetinle müşerref eyle. Özlemini çekip imkân bulamayanları da hac sevabıyla taltif eyle Allah’ım!
Bizimle yola çıkan ama Arafat’a ulaşamadan vefat eden kardeşlerimize rahmet eyle Allah’ım!
Bu mukaddes mekândan, bu mübarek zamandan Sana arz etmek için hatimler okuyan, salat ve selamlar gönderen, zikir ve tesbihatta bulunan bütün kardeşlerimizin ibadet, dua ve niyetlerini kabul eyle, cümlesini umduklarına nail, korktuklarından emin eyle. Bütün geçmişlerimize rahmet eyle Allah’ım!
Hasta kullarına acilen şifalar, dertli kullarına devalar, borçlu kullarına edalar ihsan eyle ya Rabbi!
Şu anda yapmış olduğumuz duamıza burada, ülkemizde ve dünyanın pek çok yerinde, “âmin, âmin” diyerek iştirak eden kardeşlerimizin gönüllerindeki hayırlı muratlarını kendilerine lütfeyle Allah’ım! Bu duanın feyzinden, bereketinden ve Senin mağfiretinden onları da nasibdar eyle ya Rabbi!
Bizlere iman nimetini nasip eyledin. İmanla, izzetle, iffetle yaşamayı ve son nefesimizde kelime-i şehadet ki, buyrun; “Eşhedü en lâ ilâhe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühû ve rasûlüh” diyerek can emanetini teslim etmeyi bizlere nasip eyle Allah’ım!
Yarın idrak edeceğimiz Kurban Bayramını mübarek eyle, muhabbet ve kardeşliğe vesile eyle Allah’ım!
Yıllardır hakiki manada bayram yapmaya hasret kalan Müslümanlar için bu bayramı güvenin, barışın ve huzurun bayramı eyle Allah’ım!
Ey Hz. Muhammed Mustafa’yı bize elçi göndererek yolumuzu aydınlatan Rabbimiz!
Senin en sevgili kulun, o yüce Resulün, Senden hayır ve iyilik namına ne istediyse, biz de onları istiyoruz. Lütfeyle Allah’ım! O nelerden Sana sığındıysa biz de onlardan Sana sığınıyoruz, muhafaza eyle Allah’ım!
Allah’ım!
Haccımızı mebrur eyle!
Sa’yimizi meşkûr eyle!
Günahlarımızı mağfur eyle!
Amellerimizi makbul eyle!
Vakfe sonrası görevler
Arafat vakfesinin ve duasının ardından Müzdelife bölgesine intikal edecek hacı adayları, burada şeytan taşlamak için 49 taş toplayacak. Akşam ve yatsı namazlarını cem-i tehir (birleştirerek) ederek kılacak adaylar, Müzdelife vakfesinin ardından kafileler halinde Mina'ya yürüyecek.
Mina'ya ulaşıldığında sadece "Büyük Şeytan" denilen Akabe Cemresi'ne 7 taş atılacak.
Hacıların kurbanları, vekalet yoluyla hac organizasyonu tarafından kesilecek. Tıraş olup ihramdan çıkan hacılar, Kabe'de Ziyaret Tavafı'ndan sonra haccın sayini yapacak. Bayramın 2. ve 3. günü öğle vaktinden sonra sırayla Küçük, Orta ve Büyük Cemrelere yedişer taş daha atılacak. Hacılar, Mekke'den ayrılmadan önce son tavaf olan Vefa Tavafı yapacak.
BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.