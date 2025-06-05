Haccın en önemli görevi olan 'vakfe' tamamlandı: Milyonlarca hacı adayı gözyaşlarıyla dua etti

Şu anda yapmış olduğumuz duamıza burada, ülkemizde ve dünyanın pek çok yerinde, “âmin, âmin” diyerek iştirak eden kardeşlerimizin gönüllerindeki hayırlı muratlarını kendilerine lütfeyle Allah’ım! Bu duanın feyzinden, bereketinden ve Senin mağfiretinden onları da nasibdar eyle ya Rabbi!