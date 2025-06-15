‘Bilge Çocuk’lar ödüllerini aldı

Albayrak Medya Grubu çatısı altındaki Bilge Çocuk dergisince Milli Eğitim Bakanlığı destekleriyle bu yıl üçüncüsü düzenlenen 'Arkadaşım Robot' kısa hikaye yarışmasının ödül töreni İstanbul'da yapıldı. Yaklaşık 18 bin okulda duyurulan yarışmanın Vialand Tema Park'taki ödül törenine 6 bin öğrenci katıldı.

HAYALLERİNİZİN PEŞİNDEN GİDİN

Törende konuşan Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Muhammet Bilal Macit, "Bakın, hayal ettiler, peşinden gittiler. Alper Gezeravcı da Tuva (astronot Tuva Cihangir Atasever) abiniz de uzaya çıktılar. İşte bugün Türkiye onların hayalleri ve hayallerinin takibi sayesinde uzayda. Selçuk (Bayraktar) abiniz, Haluk (Bayraktar) abiniz hayal etti, hayallerinin peşinden gitti. Bugün Türkiye, gökyüzünün hakimi oldu. Yine abileriniz, ablalarınız hayal ettiler. Anadolularla, Barbaroslarla, Fatihlerle bugün Türkiye denizlerin hakimi oldu. Yine abileriniz, ablalarınız hayal ettiler, hayallerinin peşinden gittiler. Togg'la beraber Türkiye bugün yolların hakimi oldu" dedi.

ETKİNLİĞE YOĞUN KATILIM

Programa İstanbul Valisi Davut Gül, Albayrak Grubu Yönetim Kurulu Üyesi Mesut Albayrak, Yeni Şafak Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hüseyin Likoğlu, Albayrak Medya Satış Pazarlama Genel Müdürü Abdullah Hanönü, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür ile astronot Tuva Cihangir Atasever'in yanı sıra Türkiye genelindeki okullardan 5-6-7 ve 8. sınıf öğrencileri katıldı. Etkinlikte, çocukları TRT Çocuk ekranlarında yayınlanan çizgi dizi "Rafadan Tayfa"nın karakterleri karşıladı. Çocukların karakterlerle birlikte sahnede eğlendiği programda "Bilge Çocuk Uzayda Hayat" adlı kısa film izletildi.

ÖĞRENCİLERE ÖDÜLLERİ VERİLDİ

Çocukların robotik ve yapay zekaya olan ilgilerini yazılı ifade becerileriyle birleştirmelerini teşvik etmek amacıyla düzenlenen yarışmanın kazananlarına ödülleri protokol üyelerince verildi. Birincilik ödülü, 'Umay' adlı eserin sahibi Elif Beyza Arlı, ikincilik ödülü 'Yıldızlardan Daha Yakın' eserinin sahibi Ahmet Buğra Kahraman ve üçüncülük ödülü 'Ben' adlı eserin sahibi Kayra Suna'ya takdim edildi. Etkileyici Karakter Gelişimi Ödülü 'Çebi' eserinin sahibi Ayşe Beril Kirazlı'ya, Dil ve Anlatım Ödülü 'Soğuk Ekrandaki Ses' eserinin sahibi Safine Uyar adına öğretmeni Bekir Şimşek'e, Özgünlük Ödülü ise 'Feza ve Baba Robot' eserinin sahibi Öyküm İkra Taner'e verildi. Ödül kazanan öğrenciler ile protokol üyeleri aile fotoğrafı çektirdi.

LGS ÖNCESİ STRES ATTILAR

Çocukların Vialand'da eğlenceli vakit geçirdiği etkinlik gün boyunca tema parkta sürdü. LGS sınavının hemen öncesinde gerçekleştirilen bu anlamlı buluşma, öğrencilere hem motivasyon hem de unutulmaz anılar sundu. Yarışmanın sponsorları Bellona, Turkcell, Türk Hava Yolları, Ülker, VakıfBank ve Ziraat Bankası oldu. Katılım Emeklilik, Limak ve Vialand Tema Park ise projeye destekçi kurumlar olarak katkı sundu.







