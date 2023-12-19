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Kocaeli’de AK Parti Manisa’da MHP

AK Parti-MHP seçim komisyonu, çalışmalarını büyük ölçüde tamamladı. Dünkü toplantıda Kocaeli ve tüm ilçelerinde sadece AK Parti’nin aday çıkarması, Manisa’da da MHP’nin desteklenmesi kararlaştırıldı. AK Parti, temayül yoklamasını bugün Balıkesir, Bursa ve Samsun ile sürdürecek.

Resul Ekrem Şahan
Resul Ekrem Şahan ve
04:00 - 19/12/2023 Salı
Güncelleme: 00:49 - 19/12/2023 Salı
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

AK Parti ile MHP arasında mart seçimlerini çalışan ortak seçim komisyon dün belediye meclisleri adaylıkları konusunda ‘fermuar liste’ gündemiyle toplandı. AK Parti ve MHP’nin seçim iş birliğine ilişkin atılacak adımlar yüzde 99 tamamlandı. 31 Mart’ta yapılacak yerel seçimlere ilişkin çalışma yürüten ortak komisyon dünkü 12’nci buluşmasında son rötuşları yaptı. Bir kez daha 30 büyükşehir, 51 il ve ilçeler olmak üzere liderler öncesi adaylıklar, taksim ve isimlendirmeler konusundan son gözden geçirmeler yapıldı. Bu çerçevede CHP, İYİ Parti’nin şimdiye kadar açıkladığı adaylar ve illere ilişkin gelişmeler de masada yer aldı.

İL DENGESİ KORUNACAK

AK Parti ile MHP arasındaki iş birliğine ilişkin ayrıntılar da belli olmaya başladı. Buna göre Kocaeli’de ve tüm ilçelerinde sadece AK Parti aday çıkaracak. MHP de Manisa’da desteklenecek. Bu çerçevede iki parti arasında 2019’da uygulanan il dengesinin korunacağı öğrenildi.

Ortak komisyon toplantısında bazı ile ve ilçelerde yönetimleri kazanmak için meclis adaylıklarında iki parti arasında fermuar liste yönteminin nasıl uygulanacağı da sıcak başlıklar arasında yer aldı.

İstanbul’daki temayülden 4 isim çıktı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın İstanbul için hafta sonu yaptığı temayülden dört isim önde çıktı. İstanbul milletvekilleri, ilçe belediye başkanları, il ve ilçe yönetimlerinin katıldığı ankette önceki kabineden bazı isimler ile mevcut ilçe belediye başkanlarının öne çıktığı kaydedildi. İstanbul adayının, bu hafta yapılması planlanan Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli görüşmesinde kesinleşmesi bekleniyor. Erdoğan’ın 27 Aralık’ta yapılacak AK Parti grup toplantısında bazı belediye başkan adaylarını açıklayabileceği ifade ediliyor.



#siyaset
#Yerel Seçimler
#AK Parti
#MHP
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