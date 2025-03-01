Kömür kentte yerin 120 metre altında ilk sahur

"İnsan zorlanıyor ilk başta ama bir şekilde yapıyoruz. Alışınca bir şey değil ama alışkın olmayınca zor. Sözle ifade edilecek bir şey değil yaşanması lazım. Arkadaşlarla sahurumuzu yaptık. İşimizin başına döneceğiz. Tüm İslam alemine hayırlı ramazanlar diliyorum"