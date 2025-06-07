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Küçükçekmece E-5'te beton bariyere çarpan otomobil yan yola girdi

Küçükçekmece E-5'te beton bariyere çarpan otomobil yan yola girdi

09:297/06/2025, Cumartesi
IHA
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Küçükçekmece E-5'te beton bariyere çarpan otomobil yan yola girdi
Küçükçekmece E-5'te beton bariyere çarpan otomobil yan yola girdi

İstanbul Küçükçekmece E-5 Karayolu'nda 3 aracın karıştığı kazada bir otomobil beton bariyere çarparak yan yola geçti. Olayda 2 kadın yaralanırken polis ekipleri konu ile ilgili çalışma başlattı.

Olay, gece saatlerinde İstanbul E-5 Karayolu Küçükçekmece mevkii Avcılar istikametinde meydana geldi. İddiaya göre karayolu üzerinde seyir halindeki 3 aracın karıştığı trafik kazası meydana geldi.

Araçlardan birinin sürücüsü kazadan sonra kaçarken bir otomobil beton bariyere çarparak yan yola girdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.


Olayda bir aracın içindeki 2 kadın yaralanırken, yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Ağır hasar oluşan araçlar çekici yardımı ile olay yerinden kaldırıldı. Kaza sebebiyle yolda trafik yoğunluğu oluşurken trafik, polis ekiplerince kontrollü şekilde devam etti. Polis ekipleri konuyla ilgili çalışma başlattı.



#İstanbul
#Küçükçekmece
#E-5 Karayolu
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