Küçükçekmece E-5'te beton bariyere çarpan otomobil yan yola girdi

Olay, gece saatlerinde İstanbul E-5 Karayolu Küçükçekmece mevkii Avcılar istikametinde meydana geldi. İddiaya göre karayolu üzerinde seyir halindeki 3 aracın karıştığı trafik kazası meydana geldi.

Araçlardan birinin sürücüsü kazadan sonra kaçarken bir otomobil beton bariyere çarparak yan yola girdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.