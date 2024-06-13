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Küçükçekmece'de husumetlilerin kavgası sonrası silahlar konuştu: Yaralılar var

İstanbul Küçükçekmece'de caddede karşılaşan husumetli iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışma sonrası olay yerinden ayrılan gruplardan biri, bir süre sonra plakasız araçla geri dönerek karşı tarafa silahla ateş açtı. Saldırıda iki kişi yaralandı

00:46 - 13/06/2024 Perşembe
AA
Küçükçekmece'de araçtan silahla ateş açılması sonucu iki kişi yaralandı.
Küçükçekmece'de araçtan silahla ateş açılması sonucu iki kişi yaralandı.

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde bir gruba araçtan silahla ateş açıldı, 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Söğütlüçeşme Mahallesi Başkumandan Atatürk Caddesi'nde akşam saatlerinde karşılaşan ve husumetli olduğu öğrenilen iki grup arasında tartışma çıktı.

Tartışma sonrası olay yerinden ayrılan gruplardan biri, bir süre sonra plakasız araçla geri dönerek karşı tarafa silahla ateş açtı.

Saldırıda 2 kişi yaralanırken, mermi isabet eden çevredeki bazı bina ve dükkanların camları kırıldı.

Yaralılardan birinin durumu ağır

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

30'a yakın boş kovan bulunan olay yerinde incelemelerini sürdüren polis, saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.



#Küçükçekmece
#Silahlı Saldırı
#Yaralı
#İstanbul
#Söğütlüçeşme
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