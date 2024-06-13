Küçükçekmece'de husumetlilerin kavgası sonrası silahlar konuştu: Yaralılar var

İstanbul Küçükçekmece'de kuyumcu dükkanını soyan 3 kişiden biri çevredekiler tarafından yakalanarak dövüldü. Bu sırada kuyumcu silahını çekerek defalarca ateş etti. Kuyumcu dükkanı önünde yaşananların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde 3 soyguncudan biri kapı önünde yakalanıp dövülürken silah çeken diğer 2 soyguncuyu esnaf sandalye ile kovalıyor.