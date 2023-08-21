Kuran'ı Kerim'e yönelik çirkin saldırılar sonrası Danimarka ve Hollanda'nın elçileri Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı

Dışişleri Bakanlığı / Ankara
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Türkiye'nin ve bazı Müslüman ülkelerin büyükelçiliklerinin önünde Kur'an-ı Kerim yakılması eylemlerinin devam etmesi üzerine Danimarka'nın Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı ve Hollanda'nın Ankara Büyükelçiliği Elçi-Müsteşarı Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.
Söz konusu diplomatlara, bu aşağılık saldırılardan duyulan rahatsızlık bildirilirken, Türkiye'nin bu eylemleri en güçlü şekilde kınadığı ve protesto ettiği bir kez daha vurgulandı.
Danimarka Maslahatgüzarı 18 Ağustos'ta da aynı konuda Bakanlığa çağrılmıştı.
Diplomatik kaynaklar tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
- "Kopenhag Büyükelçiliğimiz ve Lahey Büyükelçiliğimiz ile bazı Müslüman ülkelerin Büyükelçilikleri önünde kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'in yakılması eylemlerine devam edilmesi üzerine, Danimarka'nın Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı ve Hollanda'nın Ankara Büyükelçiği Elçi-Müsteşarı bugün (21 Ağustos) Bakanlığımıza çağrılmıştır. Danimarka Maslahatgüzarı 18 Ağustos Cuma günü aynı konuda Bakanlığımıza çağrılmıştır. Adı geçenlere, devam eden bu aşağılık saldırılardan duyduğumuz rahatsızlık bildirilmiş, bu eylemleri en güçlü şekilde kınadığımız ve protesto ettiğimiz bir kez daha vurgulanmıştır."