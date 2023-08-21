Kuran'ı Kerim'e yönelik çirkin saldırılar sonrası Danimarka ve Hollanda'nın elçileri Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı

"Kopenhag Büyükelçiliğimiz ve Lahey Büyükelçiliğimiz ile bazı Müslüman ülkelerin Büyükelçilikleri önünde kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'in yakılması eylemlerine devam edilmesi üzerine, Danimarka'nın Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı ve Hollanda'nın Ankara Büyükelçiği Elçi-Müsteşarı bugün (21 Ağustos) Bakanlığımıza çağrılmıştır. Danimarka Maslahatgüzarı 18 Ağustos Cuma günü aynı konuda Bakanlığımıza çağrılmıştır. Adı geçenlere, devam eden bu aşağılık saldırılardan duyduğumuz rahatsızlık bildirilmiş, bu eylemleri en güçlü şekilde kınadığımız ve protesto ettiğimiz bir kez daha vurgulanmıştır."